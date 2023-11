Prat-Gray: “Era el arco libre, le preguntaría a Macri por qué la pateamos afuera”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El economista de Juntos por el Cambio, Alfonso Prat-Gay, sentó postura de cara al ballotage del 19 de noviembre, al tiempo que se mostró crítico para con la performance opositora en el actual proceso electoral.

“Tengo decidido que no voy a votar a (Sergio) Massa, pero me costaría muchísimo votar a (Javier) Milei. Me gustaría ver por lo menos tres propuestas viables y razonables de Milei. Hago el esfuerzo y no lo veo”, matizó en declaraciones a LN+.

De todos modos, el exministro de Economía consideró que “le regalamos al peronismo una oposición dividida. Se dice de Massa ‘cómo avanzó entre las PASO y las generales”, pero lo que pasó fue que en las PASO el aparato jugó para Milei y en la general jugó como tenía que jugar”.

“Massa sacó menos votos con el peronismo unido que (Daniel) Scioli con el peronismo dividido en 2015. Es la peor elección de la historia del peronismo unido. Era el arco libre. Le preguntaría a Mauricio Macri por qué la pateamos afuera”, arremetió el extitular del Banco Central.

Así las cosas, evaluó que la elección está dividida entre elegir entre una “película de terror y otra de suspenso” pero “las dos son malísimas”.

“Una la conocemos y la otra todo indica que aunque no la conozcamos lo que vemos sobre cómo se maneja, las ideas inaplicables, idas y vueltas, no me da tranquilidad”, reiteró Prat-Gay.

También consideró que “el próximo gobierno va a tener una situación complicada. Va a haber un rol muy importante de la oposición. De lo que queda de Juntos por el Cambio”.

“En cualquier país razonable cuando hay candidatos que quedan afuera empieza la discusión siempre sobre a quién apoyar. Pero Mauricio le dijo a Milei: ‘Tenés un cheque en blanco’, y que el apoyo es sin condiciones. No podés comprometerte de esa manera conociendo la plataforma de Milei y después de que JxC se opuso en toda la campaña”, planteó.

Al caracterizar a Milei, dijo que “es un economista con buena capacidad de comunicación, que instaló temas tabúes y que le hizo bien a la discusión política”.

“Llamó algunas cosas por su nombre cuando antes no se podía, pero es un llanero solitario. Empezó en la TV con esas posturas extremas y fundó una estructura política al revés. Es un gran signo de interrogación, un salto al vacío y nada de lo que dice es sostenible”, sentenció. (ANDigital)