Inmessionante: “Todos queríamos ser como Diego, pero ninguno llegó a serlo”

ESTADOS UNIDOS (ANDigital) El capitán de la Selección nacional, Lionel Messi, recordó la figura de Diego Armando Maradona, a poco de cumplirse tres años del fallecimiento del astro del fútbol mundial.

“Para los argentinos, el 10 es un número especial porque inmediatamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida los que crecimos con el fútbol queríamos ser como él y si bien ninguno llegó a serlo, esa era la ilusión y el deseo”, reflexionó Messi en un mano a mano con Zinedine Zidane organizado por la marca de las tres tiras.

Durante la charla, el crack rosarino sostuvo que “todos intentamos copiar lo que hacía Maradona, que era el 10 y el jugador que admirábamos más allá de las edades porque a Diego yo lo vi poco. Cuando fue a Newell’s, yo tenía 6 o 7 años, lo mismo que en el Mundial 1994”.

“Diego es nuestro referente y nuestro ídolo. Seguirá estando presente de generación en generación. Mis hijos saben de él sin haberlo visto”, aseveró el actual jugador de Inter Miami.

