Exprecandidato presidencial de Libres del Sur afirmó que “hoy la neutralidad no es una opción”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El exprecandidato presidencial de Libres del Sur, Jesús Escobar, descartó de plano la chance de votar en blanco en el ballotage del 19 de noviembre, al dar cuenta que “hoy la neutralidad no es una opción”.

“Hay momentos en los cuales es vanguardia o aporta muchísimo, pero hoy no suma. Javier Milei representa una alternativa muy dañina, no sólo a los intereses de la gente sino al interés general de la patria, por eso no hay que votar en blanco”, explicó el dirigente social.

En este sentido, manifestó que “las propuestas de Milei, como privatizar Vaca Muerta, o sea volver a hacer lo que hizo Carlos Menem, Mauricio Macri o los militares, que es entregar nuestros recursos a las transnacionales, son muy lesivas para el país”, por lo que “llamamos a la sociedad a ponerle un freno a las políticas negacionistas, prodictadura y entreguistas de Milei, votando a Sergio Massa presidente”.

También advirtió que “es algo sumamente peligroso” que el libertario ponga en duda el sistema electoral, máxime teniendo en cuenta que “no se hizo ninguna denuncia legal”.

“Es lo mismo que hicieron Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. No sólo se copia de las propuestas políticas excluyentes y discriminatorias de estos personajes de la ultraderecha mundial, sino también sigue a la perfección el discurso violento y negacionista”, finalizó el referente nacional de Libres del Sur. (ANDigital)