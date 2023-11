Los movimientos sociales copan las calles en el último fin de semana de campaña

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa se preparan para un fin de semana con mucha militancia por el postulante oficialista Sergio Massa, de cara al ballotage del 19 de noviembre.

Las organizaciones sociales coinciden en que “todavía la elección está muy peleada, hay muchos indecisos y es fundamental salir a charlar con los vecinos y vecinas para llevar las propuestas de Unión por la Patria”.

“No podemos regalarle nuestro país a un candidato que no defiende los intereses de Argentina, que no tiene ninguna experiencia en gestionar nada y que cada vez que puede despliega su violencia hacia quienes no piensan como él”, acotaron los referentes.

UNID☀️S LA GANAMOS



Último fin de semana de militancia para que Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina ??



? Sábado 11: 2000 mesas de campaña en todo el país.



? Domingo 12: Nos juntamos a ver el debate presidencial en todo el país.



¡Sumate a las actividades! pic.twitter.com/qr9jpjUjD9 — Movimiento Evita (@MovimientoEvita) November 8, 2023

El sábado 11 se realizarán más de dos mil puntos de recorridas militantes en todo el país. La militancia saldrá barrio por barrio y casa por casa a convencer votantes indecisos y repartir la boleta de Sergio Massa.

Habrá especialmente un fuerte despliegue en el Conurbano bonaerense para hacer crecer la diferencia de votos sobre Javier Milei y en las provincias más complicadas.

En tanto, el domingo 12 desde las 18 horas, las organizaciones realizarán un “Festival por la Patria” en las inmediaciones del Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires donde tocarán Bruno Arias, Sudor Marika y Los Charros.

Después de los números artísticos, se proyectará en pantalla gigante el último debate presidencial entre Massa y Javier Milei. Actividades de este tipo se realizarán en más de 200 puntos de todo el país con la intención de acercar a aquellas personas que todavía no definieron su voto. (ANDigital)