La Plata: Un jurado popular juzgará al remisero acusado de matar a la pareja de su ex, y de torturarla a ella

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Este lunes 13 de noviembre comenzará el juicio oral y público para juzgar al remisero Gabriel Adrián Landívar, de 64 años de edad, quien está acusado de asesinar a Fernando Waldemar Torres Guerra, novio de su exesposa cuyas iniciales son SR, a quien torturó en la misma escena aunque no logró perpetrar su femicidio.

La noche de furia de Landívar ocurrió el 6 de octubre de 2018 en la vivienda que SR habitaba en la calle 140, entre 49 y 50 del barrio San Carlos, en el partido de La Plata, a donde la mujer había invitado a su nuevo novio a cenar y Landívar irrumpió de forma intempestiva y violenta.

Según la acusación formal, lo hizo con afán de asesinar a Torres Guerra. En la hipótesis que elaboró el fiscal de instrucción Hugo Tesón, se sostiene que Landívar estuvo motivado a matar por las intenciones que tenía Torres de llevarse a sus hijos a Uruguay; la fiscal del juicio Victoria Huergo también sostiene la acusación y pidió una ampliación de cargos: al homicidio le sumó la calificación de portación ilegal de arma y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.

En el expediente –al que accedió ANDigital– se sostiene que el imputado mató a Torres asfixiándolo con una bolsa de nylon: “Intentó no dejar marcas externas y hubo envenenamiento con intoxicación medicamentosa”, se lee en uno de los apartados.

También se indica que Landívar portaba una carabina y una picana, y que con ambas armas habría torturado a la pareja al tiempo que las habría atado: “Nos hacía preguntas y con cada respuesta que le dábamos su bronca crecía”, contó en su declaración inicial SR, sobreviviente de esa noche; su relato en el juicio será clave.

Al imputado lo arrestaron horas después del crimen en la avenida 44, entre 148 y 149, e iba a bordo de su Chevrolet Aveo patente JMT-502, en cuyo interior la policía encontró una cinta aisladora negra sobre el asiento del acompañante y debajo del asiento del conductor una culata de madera recortada; también hallaron un cargador negro con 11 balas calibre .22. En su vivienda se incautaron dos guantes de látex negros, y 2.500 pesos uruguayos que se cree le robó a Torres.

Los planteos, las peleas y el debate

El pasado miércoles se desarrolló una audiencia previa entre las partes: el juez Andrés Vitali –del Tribunal Oral Criminal Nº 3–, quien está a cargo de la moderación del debate, escuchó los planteos técnicos de la fiscalía y luego tomó nota de los pedidos hechos por los abogados defensores de Landivar, los particulares Gonzalo Del Alba y Juan Pablo Marti.

ANDigital fue el único medio presente en esa audiencia y hubo momentos tensos. Mientras la fiscal Huergo se oponía a uno de los pedidos de la defensa, subió el tono de su voz y el juez Vitali le hizo saber: “Esto no es una discusión, estoy tomando una decisión y si no está conforme puede recurrirla por las vías legales”, exclamó el juez. La fiscalía pretendía incorporar a la grilla de testigos a una abogada de familia: “Ella podía dar detalles del litigio legal sobre la tenencia y sobre si es cierto o no que la víctima quería llevarse a los hijos de Landívar a Uruguay”. El juez desestimó el planteo al entender que en la causa ya existen elementos suficientes para debatir sobre ese punto.

Otro de los pasajes salientes de la audiencia preliminar estuvo dado cuando los defensores se negaron a hablar con la fiscal Huergo: “No tenemos por qué dirigirnos hacia ella directamente porque este juicio lo modera usted que es el juez, así que nos vamos a dirigir hacia usted para cualquier pedido que pueda surgir”, explicó Del Alba, mirando a los ojos a Vitali.

El juicio comenzará este lunes desde las 10 de la mañana en la Sala A del Fuero Penal de La Plata –de calle 8, entre 56 y 57–, el primer paso será designar a 12 jurados titulares –seis hombres y seis mujeres– y a los 6 suplentes –tres hombres y tres mujeres–. En total serán 18 las personas sorteadas que estarán en todas las audiencias, y que deberán seguir de cerca todas las declaraciones de los testigos y de los peritos; se trata de una carga pública.

En síntesis, los planteos de ambas partes son bien opuestos porque la Fiscalía entiende que se trató de un crimen planificado y que Landívar era completamente consciente de sus acciones.

En tanto, la defensa intentará probar que su asistido actuó bajo emoción violenta. Para eso los letrados pidieron la presencia de tres peritos, entre psicólogos y psiquiatras. El juez hizo lugar a que haya un solo especialista a pesar de las críticas de los letrados particulares a los peritos oficiales: “Siempre son contestes con las teorías que plantean en el Ministerio Público, en el 98 % de los casos podemos decir que es así”, se quejaron, manifestando que no hay igualdad de armas.

Esa manifestación alteró a la fiscal Huergo, quien replicó: “Es grave que digan eso como si nada, porque si de verdad creen que es así, deberían hacer una denuncia formal, sobre todo siendo abogados de la matrícula”.

El contrapunto no pasó a mayores, solo caldeó el clima entre las partes que volverán a verse las caras este lunes. (ANDigital)