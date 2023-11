Rossi destacó el alto nivel de “involucramiento” de los gobernadores en la campaña

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, destacó que el aspirante oficialista Sergio Massa “es el dirigente político más preparado, más equilibrado para ser el presidente durante los próximos cuatro años”.

“Es el que tiene mayor formación y el que más conoce las posibilidades y debilidades que tiene la Argentina. Las propuestas que hemos hecho durante todo este tiempo han sido muy bien recibidas: desde la devolución del IVA hasta eliminar la incompatibilidad de la pensión por discapacidad con los puestos laborales y la eliminación del impuesto a las ganancias”, enumeró el dirigente rosarino en declaraciones a Página/12.

Además, destacó que “hicimos el esfuerzo de hablarle absolutamente a todos los sectores de la sociedad. En esa elección también estarán en juegos una gran cantidad de valores. Los argentinos van a votar por el valor de la democracia, de los DDHH, de la salud y educación pública y en contra de propuestas que no tienen nada que ver con nuestra cultura como la portación de armas o la venta de órganos”.

En cuanto al trabajo con los gobernadores, recapituló: “El sábado estuve en San Luis, el lunes voy a Comodoro Rivadavia y el martes a Corrientes. Recorrí muchas provincias y no tengo dudas del estado de participación e involucramiento de los gobernadores. Es muy alto”.

“Todos, inclusive los que no son nuestros, saben lo que se juega en esta elección y que sería muy difícil gestionar con un gobierno de Javier Milei. Un candidato a presidente dice que va a eliminar la coparticipación, que no va a haber más obra pública, que va a cerrar el CONICET y las universidades. Cuando uno es gobernador no solamente tiene empatía con candidatos, sino que tiene que ver qué presidente le sirve más a la provincia y a los ciudadanos que gobierna. Está todo activo y se va a activar mucho más la última semana”, reflexionó Rossi.

Por último, consideró que “si alguien vota en blanco porque no quiere que Milei sea presidente no es el mejor camino. El mejor camino para que Milei no sea presidente es votar a Massa”. (ANDigital)