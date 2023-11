Milei en la previa del debate: elogios a Nik y rechazo al último spot oficialista

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, salió al cruce del último spot oficialista, en el que se recopilan algunos de sus insultos en apariciones televisivas.

“Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo”, expuso el actual diputado nacional libertario al dirigirse a su contrincante, Sergio Massa.

.@SergioMassa a esta altura de una campaña tan sucia no me sorprende tu deshonestidad intelectual.

Deberías poner también el motivo que me impulsó a insultar de ese modo. Ah claro, eso implicaría revisar la basura de la política y sus curros que nos hunden en la miseria.

VLLC ! https://t.co/idSmynQ3Se