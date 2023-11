Debate 2023: Massa interpeló a Milei y desnudó sus contradicciones

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Los candidatos presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizaron este domingo un debate que quedó signado por la estrategia del aspirante oficialista de embestir con preguntas directas a su advertario, lo que le permitió contrastar capacidades y conocimiento del Estado, en contraposición a la frágil y plagada de latiguillos retórica del libertario.

El recursos de las preguntas “por sí o no” desplegado por Massa le resultó muy efectivo para poner blanco sobre negro a las propuestas que fue pronunciando Milei a la largo de la campaña, como ser la eliminación de subsidios, la supresión del Banco Central, privatización de ríos y mares, la dolarización o el arancelamiento de la universidad pública, entre otros eejezáctica en un eventual Gobierno algunas de sus propuestas más polémicas, las que fue exponiendo a lo largo de la campaña.

Asimismo, el actual ministro de Economía le recomendó a su rival que no se pusiera “agresivo” ni cayera “en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios (por el PRO) y hoy te abandonaron”.

“A mí no me vas a condicionar si contesto por sí o por no”, bramó Milei, quien ratificó su propuesta de “dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y terminar con el cáncer de la inflación”, además de “tocar las tarifas” cuando logre “recuperar la economía”.

En el debate decís otra cosa, pero esto es lo que verdaderamente pensás de la educación y la salud. https://t.co/PyZtz5W4Cn — Sergio Massa (@SergioMassa) November 13, 2023

El candidato de LLA, en tanto, evitó responder si volvería a implementar, como en los años 90, el sistema previsional de AFJP y expresó que “en el corto plazo”- no arancelará la educación en las universidades. “¿Y en el largo plazo”, repreguntó Massa, y se respondió: “Quiero avisarles que este señor va a arancelar las universidades”.

Acto seguido, el candidato de UxP prometió “ocho puntos del PBI” de “inversión educativa y poner en práctica un plan de alfabetización para que niñas y niños terminen el tercer grado de la escuela primaria sabiendo leer y escribir”.

?? Javier Milei a Massa: “Me sorprende que siendo ministro de Economía no sepas leer los datos” pic.twitter.com/cKG7wWGfuJ — Informe Orwell (@InformeOrwell) November 13, 2023

En cuanto a la relación del país con el mundo, Milei aseguró que dejará el comercio exterior en manos de los privados porque el Estado, consideró, “no tiene que meterse”, y además mostró su “admiración por Estados Unidos, Israel y los países del mundo libre”, como ya había reivindicado su idolatría por la exprimera ministra británica, criminal de guerra de Malvinas, Margaret Thatcher.

Consultado por Massa acerca de si sostendrá relaciones diplomáticas, por ejemplo, con China y Brasil, los dos primeros socios comerciales de la Argentina, Milei contestó que no está “dispuesto a plantear relaciones con aquellos países que no respetan la democracia, las libertades individuales y la paz”.

?? | Milei contra Massa: "Yo creo en una Argentina libre donde las empresas comercian libremente, no como ustedes que regulan el comercio para sacar alguna ventajita con las SIRA y consiguiéndole un dolar barato a los que importan". pic.twitter.com/O4p7RwvmQu — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 13, 2023

“La ruptura del Mercosur y de las relaciones con Brasil y China representan dos millones de empleos menos y un impacto de 28.000 millones de dólares. Un presidente no se puede regir por caprichos ni ideología”, expresó Massa.

Y advirtió que la propuesta de “abrir la economía” hecha por Milei va a “destruir miles de familias”.

Massa y Milei mantuvieron uno de los cruces más duros acerca de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

El candidato de UxP remarcó que la fallecida premier Margaret Thatcher es “una enemiga de Argentina, ayer, hoy y siempre”, y valoró a los “héroes” que combatieron en las islas.

Con esa definición buscó diferenciarse de la postura de Milei sobre la expremier británica, quien condujo a las fuerzas británicas en la guerra del Atlántico Sur de 1982: el economista libertario había dicho que la admiraba y este domingo volvió a plantear que la llamada “Dama de Hierro” tuvo “un rol significativo en la caída del muro de Berlín”, además de comparar la contienda bélica con un partido de fútbol.

“Defiendo la soberanía de Malvinas. Sería importante que digas si los kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no. Es importante que los argentinos sepan si vas a defender o no Malvinas”, increpó luego Massa, con la intención de incomodar a su competidor en un tema sensible para los argentinos y que además está incluido en la Constitución.

En materia internacional, Massa volvió a preguntarle a Milei -como lo hiciera en el debate previo a las elecciones del 22 de octubre- si le iba a pedir perdón al papa Francisco por haberlo agraviado en varias oportunidades, a lo que Milei respondió: “Las disculpas las hice internamente y a él le llegaron”.

Además, afirmó que si el Sumo Pontífice decide visitar el país el año próximo y él llegara a ser electo Presidente, será recibido “con todos los honores”.

En el contrapunto, los candidatos mostraron nuevamente visiones antagónicas sobre las medidas que tomarán de cara al futuro del país.

“Vengo a plantear un gran cambio para la Argentina, que es la construcción de un gran acuerdo con políticas de Estado, con diálogo y consensos, pero sobre todas las cosas con el respeto a los que piensan distinto”, comenzó Massa su exposición, a la que Milei respondió que resulta “imposible cambiar la realidad” del país "haciendo lo mismo con las mismas personas", a quienes volvió a identificar como “la casta”.

?? Javier Milei: “Sé cómo hacer crecer a una economía. Sé cómo hacer para terminar con la pobreza. Sé cómo eliminar el cáncer de la inflación” pic.twitter.com/UGkRYkiVxt — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 13, 2023

Vale reseñar que el debate giró en torno a seis ejes que estipuló la Cámara Electoral, a cargo de la organización: Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación y Salud; Producción y Trabajo; Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

Javier Milei, esto es vos o yo. No vine a discutir ni a Macri ni a Cristina, ni al pasado.

Los argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental y el contacto con la realidad para llevar adelante la Argentina.



❤?? #Debate2023… pic.twitter.com/msPUAZUl0l — Sergio Massa (@SergioMassa) November 13, 2023

El mano a mano entre los dos, una instancia estipulada por la ley y que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, concentró una gran expectativa en el último tramo de un proceso electoral. (ANDigital)