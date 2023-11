Macri oficializó su candidatura a vicepresidente de Boca y apuntó contra Riquelme

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) De cara a las elecciones del 2 de diciembre, el exmandatario Mauricio Macri confirmó este lunes su candidatura a vicepresidente del club, tal como lo había anticipado Andrés Ibarra, su exministro que liderará la fórmula opositora.

En conferencia de prensa, Ibarra y Macri anunciaron que serán el único binomio opositor que competirá en los comicios de la entidad de la ribera, en pos de destronar a Jorge Ameal y, especialmente, a Juan Román Riquelme.

Al hacer uso de la palabra, Ibarra agradeció a Macri por acompañarlo en la fórmula. “Es un honor anunciar que me vas a acompañar en la fórmula como vicepresidente”, expresó.

“Estamos ante una elección en la que no podíamos ir con una oposición dividida, para recuperar la gloria perdida y poner a Boca entre los cinco clubes más grandes del mundo. El club está por encima de los nombres. Queremos que se termine el club de personalismos y amigos”, completó.

A su turno, Macri repasó su gestión en Boca al recordar la obtención de “16 títulos en 12 años”, y ahondó: “¿Por qué lo logramos? Porque hubo un conjunto de personas que se puso a trabajar mancomunadamente, con humildad”.

Acto seguido, enfocó los cañones en la dirigencia y, si bien no mencionó a Riquelme, arremetió contra el hermano del ídolo xeneize. “No puedo abandonar a Boca. No puedo dejarlo a la prepotencia, al autoritarismo. Porque por ese camino nuestro querido Boca no tiene futuro. Porque con mucho orgullo digo que yo fui a buscar a Juan Román Riquelme a Argentinos junto con Bilardo. Y ganamos la Libertadores y la Intercontinental. Y lo fuimos a buscar de nuevo en 2007, y volvimos a ganar la Libertadores. Pero eso ya pasó”, recordó Macri.

“Ahora él dice que Boca es el patio de su casa, y se maneja como si fuera su casa. Y no es así, Porque Boca es una de las instituciones más grandes del mundo”, agregó el exjefe de Estado. Y remató: “Hoy se habla de (Cristian) Chanchi Riquelme, y no sabemos quién es ni nadie lo votó, pero maneja el club a su antojo. Y eso no está bien”.

La semana pasada, Riquelme había denunciado una persecución judicial en contra de su familia, y fue terminante respecto al valor de las elecciones en Boca. “Es elegir entre un club de fútbol o que lo usen para hacer política”, achacó.

En las próximas horas, deberá definirse la fórmula oficialista que, se presume, estará integrada por el actual vicepresidente primero, aunque se desconoce a su compañero de tándem. (ANDigital)