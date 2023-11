“A mí la tos no me molesta”, la irónica respuesta de Massa a Milei

SAN VICENTE-BUENOS AIRES (ANDigital) El candidato presidencial de Unión de por la Patria, Sergio Massa, respondió con ironías a la explicación de Javier Milei respecto a su performance durante el debate electoral, al denunciar la existencia de personas que tosían detrás de cámara.

En declaraciones radiales, Milei acusó a Massa de llevar “tosedores” al debate que, según su impresión, lo interrumpían cada vez que hablaba.

La respuesta del postulante oficialista no tardó en llegar. Durante la inauguración del Centro Operativo de Prevención de San Vicente, Massa retrucó: “A mí, a diferencia de otros, la tos no me incomoda”.

“Cuando uno está concentrado en el mensaje que tiene que transmitir a sus vecinos y ciudadanos, no hay tos, no hay ruidos”, achacó el tigrense.

Y continuó con sus embates hacia el libertario. “Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta”, arremetió.

Por otra parte, Massa se hizo eco del momento del debate cuando Milei le cedió la palabra para hablar de seguridad. “Cuando planteamos la política de seguridad algunos se quedaron sin palabras. Ya no sabían qué decir”, disparó.

“Lo más grave es que siguen defendiendo la idea de la venta de armas en la sociedad”, completó Massa. (ANDigital)