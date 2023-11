Con un testimonio clave, inició el juicio contra el remisero acusado de asesinar al novio de su exmujer

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) Este lunes comenzó el juicio contra Gabriel Landívar (64) se trata del remisero que en 2018 fue detenido y acusado de asesinar a Fernando Waldemar Torres Guerra (49) en una vivienda ubicada en 140 entre 49 y 50. Por la mañana se constituyó el jurado popular integrado por 12 titulares y 6 suplentes (9 hombres y 9 mujeres). Por la tarde declaró S.R.

Es la mujer que denunció al asesino de su ex novio, antes de declarar ante el Jurado pidió que el imputado no esté presente en la sala de audiencias, el juez técnico Andrés Vitali dispuso que Landívar pueda escuchar la declaración de S.R pero sin verlo, ante esto lo cubrieron con un pizarrón y se evitó el contacto visual entre la damnificada y el acusado.

✍? #Judiciales Por @NandoTocho | La Plata: Un jurado popular juzgará al remisero que mató a la pareja de su ex y a ella la torturó



? https://t.co/Lx5EiCCziZ pic.twitter.com/kTvOnDtflJ — ANDigital (@ANDigitalOK) November 10, 2023

La testigo y sobreviviente declaró durante 3 horas. Comenzó a hablar sobre su llegada a la Argentina, ya que se crió en Uruguay, sostuvo que llegó a La Plata a los 18 años luego de ser víctima de un abuso sexual en Montevideo. Al poco tiempo lo conoció a Landívar, fue cuando consiguió trabajo en una remisería. En ese marco explicó que ella tenía 18 años y él 44: “Al principio yo no conocía a nadie y necesitaba trabajo, él se había separado y por eso necesitaba compañía”, contó S.R. La relación duró más de 14 años, tuvieron dos hijos y tuvo vaivenes con 4 separaciones.

Luego agregó que Landívar la controlaba de manera constante y la monitoreaba en redes sociales: “Teníamos que usar las cuentas compartidas, él se ocupaba de la economía y al principio no me dejaba estudiar peluquería, nos separamos cuatro veces”, resaltó la mujer.

A preguntas de la fiscal Victoria Huergo S.R lloró en varios tramos de su declaración al recordar que hizo denuncias contra Landívar por amenazas previas: “Me quiso atropellar varias veces y se quedaba vigilando con su auto estacionado todos los movimientos que había frente a mi casa. También hacía ruidos fuertes con las ruedas de su auto frente a mi casa”, contó.

En uno de los pasajes finales de su declaración S.R habló en línea con la hipótesis de la fiscalía: “Landívar mató a una persona con discapacidad y atada de manos a una silla de ruedas”.

Entre las acusaciones que se escucharon en el juicio, se destacaron:

-) Amenazas agravadas: “Esa noche llegó a la casa irrumpiendo de manera violenta, amenazaba con una carabina y luego usó una picana, me hizo descargas en un seno y a Fernando en sus piernas, se orinó del miedo”, relató S al recordar los sucesos. En la sala de audiencias la víctima reconoció el arma ante las partes.

-) Hostigamiento, acoso y monitoreo en redes sociales: Según sostuvo la denunciante en la sala de audiencias, Landívar le revisaba todas las redes sociales y creaba perfiles falsos para controlar sus movimientos. La mujer agregó que su agresor se hacía pasar por compañeros de cursada.

-) Abuso sexual: “Tenia sexo con él cuando él quería, la noche del hecho me agarró de los pelos intentando que le practique sexo oral a la fuerza”, refirió S.R.

-) Humillaciones. S.R explicó que su ex pareja le decía: “Tenés toda la panza llena de estrías, estas gorda ¿quién te va a mirar a vos?, tampoco me dejaba depilarme para asegurarse de que no estaría con nadie”.

-) Tormentos: S.R dijo que Landívar castigaba a uno de sus hijos bañando a uno de ellos con agua fría cuando no hacía sus deberes, agregó que también lo encerraba en una habitación sin luz a sabiendas de que al niño la oscuridad le daba miedo.

-) Torturas: S.R contó que en la madrugada del 6 de octubre del 2018 Landivar entró a la casa con una carabina, guantes de látex, consoladores, un gel íntimo, una bolsa de nylon, una manguera y una picana. Relató que el acusado conectó la manguera a un caño de gas. Que una vez hecho esto Landívar le dijo a la exmujer y a Fernando que trabajó en Inteligencia y que procedería practicarles maniobras conocidas como “submarino seco”.

-) Robo: En el expediente obra la sustracción de pesos uruguayos, la fiscalía entiende que Landívar le sustrajo dinero a Fernando después de perpetrado el crimen.

-) Violencia económica: La declarante manifestó que Landívar le controlaba todos sus gastos y que antes de cada compra debía pedirle permiso para utilizar la tarjeta de débito.

La Defensa

Los abogados Gonzalo Del Alba y Juan Pablo Marti también interrogaron a la víctima.

Los letrados leyeron la primera declaración hecha por S.R en el expediente y advirtieron contradicciones.

En ese marco resaltaron que Landívar no era un mal padre y mostraron fotos de uno de los hijos de la pareja sonriente en un acto escolar. También exhibieron mensajes de enero del año 2018 en donde S.R le decía al ahora acusado que lo amaba, al mostrar esto la declarante dijo: “Teníamos vaivenes en la relación”, lo había aclarado en su extenso relato.

Marti y Del Alba también indicaron que en un pasaje de la declaración de S.R horas después del crimen la mujer manifestó: “Estoy cansada de mantener a todos con mi plata”, ante esto intentaron poner en duda la versión de la violencia económica, S.R contestó que recordaba haber dicho eso y que era porque usaban la plata que ella ganaba y que la misma era utilizada por su familia.

Los Defensores revisaron las declaraciones de S.R y marcaron inconsistencias que serán ampliadas durante la etapa de los alegatos.

El debate continuará este martes en los Tribunales penales de La Plata (8 entre 56 y 57) por la mañana con la declaración del hermano de Fernando Waldemar Guerra, luego declararán policías y peritos. (ANDigital)