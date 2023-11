En Quilmes se presentó el programa “Bonaerenses por el Ambiente”

QUILMES-BUENOS AIRES (ANDigital) La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar, presentó este lunes el programa “Bonaerenses por el Ambiente”, destinado a la juventud, y que tiene como objetivo crear redes socio-comunitarias locales para el fortalecimiento de las capacidades ambientales.

Durante la jornada recorrieron la obra del vivero municipal “Yolanda Ortiz”, ubicado en Agustín Bardi entre Carabelas y Doctor Illia, en Don Bosco, frente al Parque Lineal Raúl Alfonsín.

Con la ministra de @ambientepba, @danyvilar, recorrimos el avance de obra del Vivero Municipal "Yolanda Ortíz" en #DonBosco, y acompañamos la presentación del programa "Bonaerenses por el Ambiente".#SiempreParaAdelante☀? pic.twitter.com/4YqkLs66TK — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) November 13, 2023

“Que este sea el primer grupo de integrantes de jóvenes ‘Bonaerenses por el Ambiente’, con representación de todos los barrios y puntos de nuestro municipio, nos permite recuperar esa capacidad del Estado y generar un lugar más lindo como es este vivero municipal”, expresó la jefa comunal.

Asimismo, consignó que “es muy importante la política pública, la participación y transmisión de esto a otros vecinos y vecinas, porque es un círculo virtuoso. Eso que van a generar, un árbol o el conocimiento de cómo armar una huerta se lo van a transmitir a otros, y ahí de a poco generando más conciencia ambiental y de forestar Quilmes”.

Por su parte, la ministra Vilar expresó que “esto que estamos presentando hoy es una política pública que para nosotros es muy importante, de acceso a derechos a jóvenes de las barriadas que tiene una impronta y una definición ambiental respecto de su tarea”.

Un espacio fundamental para impulsar la reforestación con nativas, la reproducción de ejemplares y la Educación Ambiental, acá hacen talleres de huerta, compostaje y jardinería. pic.twitter.com/wj0HKHeNcI — Daniela Vilar (@danyvilar) November 14, 2023

“Se escucha mucho que los pibes y las pibas dicen ‘ya no me hables más de esto, estoy re podrida, nadie hizo nada por nosotros’ y como el domingo definimos a partir de ese acto soberano para dónde va nuestro país, quiero decirles que con Mayra, con quien compartimos la misma edad y ambas egresamos allá por el 2001, nos parecía que en ese momento que no había políticas públicas que nos convocaran, nos acercaran y no había nadie que nos invitara a ser parte de lo colectivo”, anexó.

“Es más, Mayra fue presidenta del Centro de Estudiantes y era algo más que tenía que ver con la resistencia. Somos de barrios populares y no nos sentíamos cercanos a ello, hasta que pasaron cosas y en nuestro país hubo dos grandes referentes como Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) que nos propusieron, incluso a nosotros que éramos de los sectores populares, ser parte de algo más grande, convocante, revolucionario como la construcción política de los destinos del país”, cerró la funcionaria provincial.

El programa “Bonaerenses por el Ambiente” se enmarca dentro de una política pública destinada a impulsar la formación ambiental y el desarrollo socio-comunitario de jóvenes de la Provincia. El mismo se desarrolla a través de la instalación de dispositivos territoriales que funcionan como espacios de encuentro, aprendizaje y acompañamiento con perspectiva ambiental, impulsando la formación a través de becas para jóvenes de entre 12 y 21 años.

Luego de la presentación del programa, Mayra junto a la ministra Vilar y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible local, Eva Mieri, recorrieron la obra del vivero municipal “Yolanda Ortiz”, construido sobre una superficie de 4.980 metros cuadrados de terreno recuperado por el Municipio que busca potenciar la infraestructura para toda la zona y mejorar las condiciones del actual Vivero Municipal La Calera, con sede en Gran Canaria y 3 de Febrero, de Quilmes Oeste.

Entregamos más de mil especies de nativas, insumos y herramientas de jardinería como regaderas, mangueras de riego, aspersores, mesas de cultivo, umbráculos e invernáculos, una desmalezadora y carretillas.



Seguimos fortaleciendo viveros en toda la Provincia?? pic.twitter.com/SgOdfYWZFC — Daniela Vilar (@danyvilar) November 14, 2023

El proyecto cuenta con financiamiento del Gobierno provincial y contempla la creación de espacios cubiertos y semicubiertos, sectores de paseo, para exposiciones y el desarrollo de programas al aire libre dictados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible local. También contará con un lugar destinado a oficinas para los trabajadores y un aula-taller. (ANDigital)