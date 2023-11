Villarruel no quiere sitio de memoria en la ESMA: “Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por el pueblo”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villerruel, cuestionó que en el predio de la ESMA se erija un Museo Sitio de Memoria, puesto que “son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino”.

Se trata del edificio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la última dictadura cívico-militar, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

“Un predio como el de la ESMA, son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, y lo que más necesitamos son escuelas”, reforzó la compañera de fórmula de Javier Milei en alusión al espacio ubicado en Avenida del Libertador 8151.

Además, evaluó en declaraciones a TN que desde la restauración e la democracia “el área de Derechos Humanos ha sido un verdadero agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, e indemnizaciones”.

Victoria Villarruel destacó que lo que hoy es el Museo Sitio de Memoria "antes estaba destinado a ser escuelas" y afirmó: "Habría que pensar en tener una visión que nos incluya a todos". pic.twitter.com/Lg0rdJ6Y2j — Corta ? (@somoscorta) November 14, 2023

“Tengo una idea bastante peculiar. Si tuviera que proponer algo específico en esa área, sería una auditoria porque es un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos: acá hubo víctimas pero no son todas las víctimas que hay. Me gustaría que se sumen las víctimas que faltan”, exclamó Villarruel.

En este sentido, consignó que “hay víctimas que dicen haber sido agredidos por el Estado, pero después murieron o por una pastilla de cianuro ordenada por Montoneros o poniendo una bomba y entonces la bomba les explotó”.

“Pero esas personas no son víctimas, entonces, no pueden cobrar indemnización y sin embargo ha pasado”, completó.

Por otra parte, la actual diputada nacional reafirmó su oposición a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y aseguró que buscará “reabrir la discusión”.

“Hay mujeres que están abortando chicos a término. Para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. También, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020”, puntualizó, para luego dar cuenta reconocer que este tema “tiene una urgencia que no es inminente considerando que la economía está totalmente desorbitada”.

“Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto”, finalizó. (ANDigital)