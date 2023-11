“Massa se mostró más presidenciable y Milei estuvo atado a no equivocarse”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El licenciado en Ciencias Políticas y coach de oratoria y liderazgo, Martín Lorences, analizó el comportamiento de los candidatos en el debate presidencial, en la semana previa al ballotage que determinará al sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Explicó en este sentido que “se notó mucho la preparación de cada uno para el debate, pero Sergio Massa se lució un poco más”, pues “está más entrenado y más preparado” para este tipo de instancias.

El postulante del oficialismo “pudo ejecutar más lo que iba a decir y arrancó el debate con todo en la parte donde él podía estar más débil que era la parte económica. Massa salió a atacar a Javier Milei con el ‘sí o no’ y eso fue una estrategia muy interesante a nivel táctico”.

“Massa hizo que Milei le conteste, le comió el tiempo que tenía para economía y terminó rematando el primer rubro a su favor. Massa se mostró más presidenciable” y “en el inicio y en el final salió del atril hacia al medio, mostrándose más cómodo en el debate”, detalló.

Por otra parte, el especialista en oratoria destacó que “Milei es un gran comunicador. Comunica con mucha fuerza, pero estuvo muy atado a no equivocarse. El domingo vimos dos candidatos muy comedidos y contendidos. Lo peor que podía pasar era que se equivoquen”.

“Massa no pudo ‘sacar de quicio’ a Milei y no se vio una versión agresiva del libertario. A Milei se lo vio con un desconocimiento fuerte de lo que es la botonera estatal. Romper relaciones diplomáticas con China y Brasil y que un particular pueda comerciar, es desconocer cómo se manejan las relaciones internacionales entre países”, sopesó Lorences en declaraciones a la AM 950.

En tanto, consideró “en los rubros donde Sergio Massa estaba más endeble, Milei no los supo aprovechar a su favor”.

Por último, al aludir al formato del debate, el licenciado en Ciencias Políticas manifestó que “le falta seguir puliéndose para que sea más rico para la ciudadanía”.

“La idea del debate de este domingo era que los candidatos salgan de los atriles. Por falta de entrenamiento, preparación o jugársela un poco más, ninguno de los dos candidatos quiso arriesgar”, sentenció. (ANDigital)