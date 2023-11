El campo, enojado con el debate: Para el presidente de CARBAP “no hubo una sola mención del sector”

CORONEL PRINGLES-BUENOS AIRES (ANDigital) Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La pampa (CARBAP), manifestó su malestar respecto del debate presidencial protagonizado el domingo por los candidatos presidenciales Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza, al sostener que “no hubo una sola mención del sector”.

Con el campo en búsqueda de más precisiones sobre las propuestas de ambos aspirantes a presidente, el titular de CARBAP le confesó a ANDigital que en el sector “ven una idea más clara en la normalización de la macroeconomía y la baja de la inflación de parte de Milei”.

También se sinceró al decir que no se sienten cómodos “con un candidato que hace 15 meses que es ministro de Economía y estamos como estamos en todo el país. Con una inflación pavorosa, una tasa de interés arriba del 150 %, más de 17 tipos de dólar… si ésta va a ser la continuidad, realmente llama la atención”.

“Con esas características es muy difícil que se pueda modificar lo que no se ha hecho hasta ahora”, disparó Salaverri, quien señaló que “en la actualidad no hay ningún tipo de previsibilidad, y el negocio del sector agropecuario es de expectativas y, si esas expectativas no aparecen, realmente es muy difícil producir”.

Concretamente sobre el debate de este domingo, el chacarero lo calificó como “un debate de generalidades, no hablaron de ningún sector, fue un debate sin nada preciso, nada concreto” y, en ese marco, acusó a Massa de confiarse mucho en la producción agropecuaria para salir de las deudas, “porque cuando menciona a las exportaciones, habla de la cosecha enorme que vamos a tener, pero primero que la cosecha de trigo no va a ser lo que se pensaba –advirtió–, hay casi 5 millones menos de toneladas de lo se estimaba, y por otro lado se cuentan los ingresos antes de que se produzcan; si bien la condición climática está ayudando, se está hablando de una cosecha que aún no está ni sembrada”, dijo, refiriéndose a la siembra de gruesa.

“Todos esos cálculos se están haciendo sobre un eje central que es la incorporación de toda la exportación agroindustrial; sin embargo, cuando escuchas el debate y la propuesta, no se habla precisamente de nuestro sector o qué medidas se tomarían para que, en realidad, se produzca lo que se dice”, advirtió luego, y alertó que “nadie va a arriesgar en un país donde no estén las condiciones dadas”.

La lechería quebrada

En otro orden de cosas, el mandamás de CARBAP recordó que la semana pasada mantuvieron reuniones con varias entidades de la provincia de Buenos Aires en la Sociedad Rural de Mar Chiquita, y el tema tratado fue ganadería: “Básicamente, abordamos qué necesita esta actividad y cómo la ganadería podría dar un salto productivo. Hay proyecciones muy interesantes, siempre y cuando el país tenga un rumbo que por lo menos sea estable”, indicó.

En este tramo del relato consideró que el sector más comprometido económicamente es el de la lechería, actividad sobre la que reveló que “hay casi 17 mil vacas holando vendidas, esto significa 300 mil litros de leche por día menos”.

“Estamos entrando a una situación sumamente compleja en la lechería, en algunos casos terminal, empieza a verse cierre de tambos; es lamentable lo que se está viendo en la lechería”, reiteró.

Finalmente, Salaverri volvió sobre el debate presidencial, y concluyó que “hablando específicamente del sector no hubo ninguna propuesta, casi ninguna mención; no hubo nada preciso, nada concreto, lamentablemente no hay mucho que rescatar de este debate”. (ANDigital)