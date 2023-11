Estela de Carlotto lamentó que Villarruel quiera “borrar la historia” de la ESMA

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, pretende “borrar la historia” cuando propone que el Museo Sitio de la Memoria de la ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-militar, debería funcionar como un espacio de esparcimiento.

“Lo que quiere es borrar la historia. Y la historia no se va a borrar porque para eso estamos los organismos (defensores de los derechos humanos) y el pueblo argentino”, enfatizó la dirigente en declaraciones a FM Futuröck.

? #Elecciones2023 | @VickyVillarruel no quiere sitio de memoria en la ESMA: “Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por el pueblo”



? https://t.co/T4cBFRJ2wl pic.twitter.com/DhMNSSLTR5 — ANDigital (@ANDigitalOK) November 14, 2023

Asimismo, consideró que la compañera de fórmula de Javier Milei “es una mujer desquiciada” que “se cree que es una reina que puede borrar todo y poner lo que ella quiere”.

Dijo en igual tono que la actual diputada nacional “está hablando pavadas” porque el predio de la ex ESMA “es una imagen mundial de lo que fue la represión en la Argentina”.

“Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. En mi opinión, que diga las payasadas que quiera. No gastemos tiempo en esta persona. No voy a perder un minuto de mi vida”, sentenció Carlotto.

El Museo Sitio de Memoria ESMA - Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, fue declarado Patrimonio Mundial de la @UNESCO pic.twitter.com/y235GtLFtO — Museo Sitio de Memoria ESMA (@MuseoSitioESMA) September 23, 2023

Vale recordar que el pasado 19 de septiembre, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incluyó al Museo Sitio de Memoria ESMA en su lista del Patrimonio Mundial, al declararlo un lugar con un “valor universal excepcional”. (ANDigital)