“Massa lidera un equipo que va a llevar a Argentina al desarrollo”

GENERAL PUEYRREDÓN-BUENOS AIRES (ANDigital) El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que “la decisión política de Sergio Massa es ir hacia un modelo de desarrollo”, al visitar la ciudad de Mar del Plata y mantener, junto con sus pares de Energía, Flavia Royon, y de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi, y el diputado provincial electo y ex intendente local, Gustavo Pulti, una jornada de trabajo con industriales regionales para fortalecer el proyecto federal para el desarrollo que impulsa el ministro Sergio Massa, basado en el potencial de los sectores estratégicos y la promoción de las industrias del futuro.

“Hoy estamos acá los tres secretarios y no es casualidad. Producción, energía y economía del conocimiento son pilares de este proyecto de desarrollo que encabeza Sergio Massa, y nosotros somos un equipo, que trabaja en el marco de un plan y de una estrategia”, destacó Mendiguren ante un auditorio formado por industriales y empresarios locales.

Hoy Argentina define cómo va a solucionar los problemas. Sergio Massa tiene claro que es con crecimiento y desarrollo, NO con ajuste y políticas esotéricas que no aplica ningún país del mundo.

Con @FlaviaRoyon @jmcheppi y @GustavoPulti charlamos con empresarios marplatenses. pic.twitter.com/Vv9ls0Cxey — Vasco de Mendiguren (@dmvasco) November 14, 2023

“Esa es una decisión política. Y la decisión política de Sergio Massa es ir hacia un modelo de desarrollo, donde todas sus áreas estén coordinadas, y donde el país se ubique en la frontera tecnológica para estar a la altura de los desafíos que vienen”, agregó.

En el encuentro, los tres secretarios abordaron los distintos desafíos, logros y proyecciones de sus áreas de gestión. En ese marco, Royon destacó el impacto del gasoducto en la economía local y el proyecto de exploración offshore. “Desde la Secretaría de Energía defendimos las razones que avalan el offshore porque estamos convencidos de que es para beneficio de la Argentina y, en este caso particular, para beneficio de Mar del Plata. Por eso vine varias veces a la ciudad a defender la exploración offshore”, sostuvo la secretaria.

“Ante los temas complejos no nos pusimos debajo de la cama, dimos la cara para explicarle a la sociedad: explicamos que ya casi el 20 % del gas que consumimos proviene de la Cuenca Austral, explicamos que la actividad se puede llevar adelante sin incidentes ambientales ni de seguridad. Así como avanza una segunda etapa del offshore en la Cuenca Austral, el desarrollo que se va a realizar en la Cuenca Argentina Norte va a traer un gran beneficio para Mar del Plata. Hablamos de una actividad productiva que puede generar 20.000 millones de dólares en exportaciones y alrededor de 30.000 puestos de trabajo”, resaltó.

Por su parte, Cheppi destacó que “la economía del conocimiento es un sector fundamental que expresa más de 8.500 millones de dólares de exportación entre 2022 y 2023, y es el tercer sector exportador a nivel nacional. Que emplea más de 500.000 personas en todo el país y que es esto que Sergio Massa también dice y marca, que es vender el trabajo y el talento argentino al mundo”. Y puntualizó: “Hay que seguir contrastando dos modelos del país. Un Estado que acompañe, invierta, forme, capacite, sostenga, subsidie también. En nuestro caso hoy también hablamos del programa INSERTAR que es un programa que acompaña con dos salarios básicos por seis meses a cada pyme que incorpore egresados del Argentina Programa o trabajadores jóvenes del sector tecnológico y eso también es el desafío”.

En ese marco, Mendiguren aseguró que Argentina “está en condiciones de competir en este mundo desafiante y de hacerlo liderando en estos sectores, que es el desafío de esta nueva visión geopolítica que hay en el mundo, y que se ha acelerado por la pandemia y la guerra”. Y destacó que “hoy el mundo le ha presentado a la Argentina una nueva gran oportunidad. La pregunta es qué vamos hacer con ella. Porque Argentina tuvo, en muchas etapas de su historia, ventajas comparativas extraordinarias. ¿Vamos a volver a dejarla pasar o vamos a aprovechar esta oportunidad?”.

El secretario insistió en que “lo que viene es desafiante” y aseguró que “lo primero que sabemos es que es imposible buscar en el pasado la solución para el problema futuro. En el modelo anterior, sin guerra, sin pandemia, sin sequía, la actividad cayó en tres años. De Milei, bueno, no puedo decir mucho porque no entendí todavía el proyecto, aunque hablar de cortar relaciones con nuestros principales socios comerciales, dejar el intercambio comercial como responsabilidad de privados, o triangular, no parece una respuesta acorde a estos desafíos. Nosotros somos plenamente conscientes de esos desafíos, y de los problemas que atraviesa la economía argentina. Y de lo que estamos seguros es que no se sale con improvisaciones ni con locuras, sino con más producción, con más exportaciones y reforzando las reservas. Y en eso estamos”.

En ese sentido, Mendiguren aseguró que Sergio Massa es el candidato más “preparado” y destacó su experiencia y plan de gobierno. “Nosotros tenemos un plan de desarrollo que con Sergio venimos impulsando desde 2013. Hemos formado una escuela de gobierno, que presidía Roberto Lavagna. Formamos los cuadros, discutimos los temas. Hoy para cada tema tenemos una propuesta. Podemos compartirla, podemos no compartirla, lo que sí no podemos decir es que no sabemos a dónde vamos”.

Al finalizar, Mendiguren instó a los empresarios e industriales a “acompañar la convocatoria a la unidad nacional” propuesta por Sergio Massa. “Es indispensable un acuerdo nacional. No podremos aprovechar estas oportunidades si nos volvemos a enfrentar en una grieta, es imposible ese camino rompiendo relaciones con el mundo, rompiendo un Banco Central. Todos los países del mundo tienen un banco central. Nosotros proponemos otro camino. Estamos acá en Mar del Plata, con un parque industrial que crece, con un gasoducto que ya es capaz de proveer con nuestro propio gas a ese crecimiento de la actividad. Creemos en el acuerdo político y creemos que la moneda, el poder adquisitivo del salario, se defiende con más ingresos, reforzando las reservas, y produciendo más y mejor”. (ANDigital)