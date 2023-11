Alcalde de Coronel Pringles considera que el 40 % de los votantes se quedó sin representación

CORONEL PRINGLES-BUENOS AIRES (ANDigital) El titular del ejecutivo de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, considera que la posibilidad de elegir en el balotaje del domingo 19, es entre dos opciones que a la enorme mayoría de las personas que se quedaron sin candidato, no los satisface. “Se trata de elegir entre opciones que no creemos que sean las más válidas para el país”, remarcó.

“La verdad es que es una situación absolutamente incomoda, compleja para los ciudadanos, entre los que me incluyo”, se sinceró Matzkin (referente del larretismo en Pringles), recientemente reelecto por un nuevo mandato de 4 años.

En relación a la situación de la coalición de Juntos ante la ruptura que se desencadenó después de las PASO y el apoyo a Milei después de la elección general, consideró que “Juntos puede rearmarse con los gobernadores, los bloques en el congreso, y con los legisladores, allí va a radicar la fuerza de nuestro espacio”.

Criticó que el balotaje se realice justamente con un feriado después del comicio. “La verdad que no es de buen tino, no es una decisión oportuna; con este clima de insatisfacción que hay en la gente, es una muy buena excusa para viajar y no estar presente”.

Consultado a quien apoyaría en el balotaje, Matzkin afirmó sin definirse por Javier Milei o por Sergio Massa, que “nadie es dueño de la voluntad de la gente. A mí cuando me han preguntado que iba a hacer, a quien iba a apoyar, no lo voy a decir”.

Y argumentó que “la gente que nos votó a nosotros en Pringles en la última elección tiene distintas maneras de analizar las cosas, y cada uno decidirá de acuerdo a lo que considere mejor para el país, no a lo que yo le diga que tiene que hacer”.

Respecto a los candidatos, indicó que “Milei es una enorme incógnita”, y añadió “a mí me preocupan muchos sus ataques de desequilibrio, que no se si están impostados o son reales. A veces muchas cosas se hacen para acaparar atención”.

“Me preocupa la falta de cuadros técnicos en LLA. Veo a un candidato que hace dos años no era conocido por nadie y hoy tiene altas chances de ser presidente de la Nación. Si bien puede ser irrelevante, significa si hay o no hay construcción por detrás. Sin gobernadores, ni intendentes, ni legisladores que te respalden, es complicado hacer reformas de fondo”.

Respecto a Sergio Massa, consideró que “la incógnita en este caso es si se va despegar del kirchnerismo o si no lo va a hacer. Si va a mantener la línea ideológica de últimos 20 años o, va a ser el Massa del 2013 al 2017 que aparecía en una plataforma política y de gestión, totalmente distinta al kirchnerismo”.

Enseguida se preguntó: “¿Cuál es el verdadero Massa?, ¿el de ahora, el de hace 4 años atrás, el que nos dice que va a hacer?”

Y redondeó sobre los aspirantes al sillón de Rivadavia: “hay un factor común en los dos candidatos, el enorme signo de interrogación que plantean. Por eso hay tanta incertidumbre y no se sabe que va a pasar con el país la semana que viene”.

En otro orden de cosas, señaló que “de los candidatos que se habían presentado en las PASO, había un algunos que te ofrecían certeza”, y mencionó a Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país), a Horacio Rodríguez Larreta, incluso a Patricia Bullrich, ambos de Juntos.

“Ahora nos quedamos con candidatos que no te ofrecen certeza, no sabes para que lado van a salir y que van a hacer el primer día que asuman”, lanzó con preocupación.

Confeso además Matzkin, que no vio el debate del domingo pasado. “No lo vi porque no me generaba ningún tipo de expectativas de que se fueran a decir cosas que realmente importantes, me parecía que no se iba a definir absolutamente nada, y me parecía, en mi caso, una pérdida de tiempo”.

“Por lo poco que vi en los resúmenes, fue una consecución de chicanas sin ideas profundas en ningún tema”, analizó.

Finalmente opinó sobre el apoyo de Patricia Bullrich y un sector de Juntos a Javier Milei y su influencia en la actitud del libertario, que “para que haya un gobierno de coalición a partir de diciembre, hay que tener mentalidad de coalición, hay que tener lo que se denomina «afecto societatis”.

Para completar, aseveró que si gana Milei, no cree que todo el bloque de Juntos lo apoye en el Congreso. “No lo estoy viendo de esa manera, realmente no lo creo, pero todo va a depender del contenido, hay ciertas cosas que pueden generar consenso; pero hoy como están planteada la agenda de temas que se piensan proponer en una nueva etapa de gobierno, no creo que se creen consensos”.

“Incluso desde la retórica”, y a esta cuestión el intendente le dio mucha importancia, “Milei ha sido muy rupturista, ha hablado pésimo de Alfonsín, anda a decirles ahora a los radicales que se sienten con él a acordar después de todas las barbaridades que dijo; es muy difícil, hay ciertos límites que no se pueden pasar”, finalizó. (ANDigital)