Desde la Patagonia, Massa convocó a votar “con esperanza”

RÍO NEGRO (ANDigital) Como parte de su raid final de campaña, Sergio Massa visitó este martes la ciudad de General Roca, en Río Negro, donde reiteró su propuesta para gestar la “unidad nacional”.

“Si hay algo que obliga a trabajar para la unidad nacional y seguir convocando al diálogo y los acuerdos, y a abrazar a cada argentino que hoy está en duda y no termina de convencerse de que el 10 de diciembre empieza una etapa nueva, es el futuro de nuestros hijos”, enfatizó Massa.

"No es ni con bronca ni con odio, es con esperanza. No es por el ajuste, es por el crecimiento. No es pensando que nuestra Patria es un mal lugar, es amando a nuestra bandera".



