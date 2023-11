Policías, el forense y una amiga de la víctima declararon en el juicio contra el remisero en La Plata

---) Juan Alberto Guerra fue el primer testigo de la jornada de este martes, se trata del hermano de la víctima fatal del hecho. Su relato ante las partes fue emotivo ya que recordó a Fernando Waldemar Guerra como a una persona armónica, perfecta y sin tendencia a provocar conflictos. Explicó que su hermano tuvo un trágico accidente que lo dejó en silla de ruedas, e indicó que eso no le impidió abrir su negocio y seguir adelante. Se mostró conmovido al recordarlo. Fue un testigo de concepto y de contexto.

---) Luego declaró María de los Ángeles Martínez, amiga de la sobreviviente y denunciante SR. Martínez conoció a SR cuando trabajaba como peluquera y cursaba en la academia, pasaba junto a ella largas jornadas de trabajo. Explicó que SR le contó que se sentía perseguida por Gabriel Landívar, el presunto victimario, y que el día del hecho la notó desmejorada, golpeada con moretones en su rostro e “ida”. Martínez señaló que su amiga le dijo: “Me lo mató, le pegó una patada a la puerta, entró y lo mató”, refiriéndose al crimen de Fernando a manos de su expareja.

---) El tercer testimonio lo dio una policía que acudió al Tribunal uniformada, y que el día del crimen cumplía funciones en el Comando de Patrullas de La Plata. La oficial María José Barrera arribó al lugar del hecho pasadas las 7 horas del 6 de octubre del año 2018. Estaba de guardia. Dijo que al llegar encontró a SR sentada en una silla ubicada sobre el pasillo de su casa, que intentó contenerla y que al principio la mujer no podía explicar bien lo qué había ocurrido. No obstante Barrera describió la escena del crimen y habló de la presencia de una bolsa de nylon, de juguetes sexuales y del cuerpo sin vida y desnudo de la víctima fatal, en una de las habitaciones.

En uno de los últimos pasajes de su declaración la oficial manifestó que SR comenzó a contar más detalles de lo que ocurrió esa noche: “Era un relato muy aberrante para que fuera cierto. Era como una película de terror, si yo hubiera pasado por eso no podría volver a ponerlo en palabras”, concluyó la oficial Barrera.

---) El cuarto testimonio fue aportado por una policía de la Brigada de Investigaciones de la DDI La Plata. Se trata de Liliana Mercedes Colareda. A preguntas de la fiscal Victoria Huergo contó que acudió al lugar del hecho y que no pudo entrar a la escena del crimen ya que estaba trabajando la Policía Científica. Indicó que allanó el domicilio del acusado y que en su interior estaban sus cuatro hijos (tres menores de edad), el implicado (Landívar) ya había sido detenido por oficiales de la Subcomisaría La Unión.

Colareda agregó que en la casa allanada incautaron una manguera, guantes de látex, una carabina con la culata partida, un cargador y balas aptas para el disparo; además refirió que en un cajón incautaron pesos uruguayos: “Me llamó la atención ese dinero porque en la casa del crimen y sobre la vereda estaba estacionado un auto rojo con patente uruguaya”, esgrimió. La fiscal a cargo de la acusación sostiene que Landívar le robó ese dinero a Fernando luego de asesinarlo.

---) Pasadas las 15.15 declaró el médico forense Javier Grubisa, quien cuando le tocó intervenir en el caso era el Jefe de la Morgue de La Plata. Llevó a cabo la autopsia sobre el cuerpo de Fernando Waldemar Guerra. Grubisa contó que la causal de muerte fue por asfixia y que se utilizó un elemento blando similar a una manguera, prenda de vestir o bien “algo elástico”.

---) La sexta declaración fue de Paula Chalde, médica del Hospital “San Roque”, de Gonnet, quien revisó a SR tras el ataque a manos de Landívar: “Ella estaba sentada en una camilla acompañada por oficiales de policía y por una amiga, tenía una orden para evaluación. La veo y estaba vigil, orientada en tiempo y espacio, estaba lenta para las respuestas y con tendencia al sueño, estaba débil”, explicó.

La profesional agregó que su paciente “tenía signos de deshidratación en las mucosas, me dijo que la noche previa estaba en su domicilio con su pareja e ingresó su ex, que los ató a ambos, que les puso bolsas en la cabeza, y que los hacía inhalar gas. Luego me contó que su ex le hizo tomar una bebida obligada y que había perdido el conocimiento abriendo los ojos por la mañana para después ver a su pareja actual fallecida”, contó de frente a los jueces populares.

---) El séptimo y último testimonio fue dado por la oficial Sara Ponce, perito de Laboratorio Químico-Legal. Acudió a la escena y explicó que en el comedor hallaron juguetes sexuales, medicamentos y elementos no habituales para este tipo de hechos.

Agregó que siendo perito de rastros cumplió tareas para el levantamiento de pruebas, sostuvo que incautaron bebidas alcohólicas y que tomaron fotos de la vivienda en la que ocurrió el crimen. Indicó que la víctima fatal estaba boca arriba, con sus brazos y sus piernas descubiertas y sin ropa: “A simple vista no vimos ningún tipo de lesión”. A preguntas de la fiscal dijo que no hallaron objetos sexuales en la habitación y que los mismos estaban en la mesa del comedor-cocina.

El juicio seguirá este miércoles con la declaración de más testigos y se espera que declare el imputado y brinde su versión de los hechos ante el Jurado.

El caso

El juicio contra Gabriel Landívar comenzó este lunes en la Sala A del Fuero Penal platense. Está acusado de asesinar por asfixia y con alevosía a Fernando Waldemar Guerra, de 49 años de edad. Además le imputan lesiones agravadas por mediar violencia de género contra su expareja, identificada con las iniciales SR.

El hecho por el cual se lo juzga tuvo lugar en la vivienda de SR, ubicada en las calles 140 y 59, en la localidad de Los Hornos, el 6 de octubre del 2018. Desde ese día Landivar permanece detenido y pasa sus días en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, ubicada en Villa Elvira.

Se espera que el imputado declare en el juicio y que lo haga al final del debate oral y público. El juez técnico que modera el juicio está a cargo del juez Andrés Vitali, titular del TOC Nº 3, en tanto la resolución final sobre la culpabilidad o la inocencia de Landívar está en manos de un jurado popular elegido por sorteo e integrado por 18 personas –12 de ellos titulares y 6 suplentes–. Hay paridad de género ya que la conformación del jurado contó con 9 hombres y 9 mujeres, cumpliendo con los parámetros que exige la ley.

La acusación penal está impulsada por la fiscal Victoria Huergo, representante del Ministerio Público Fiscal.