Ante empresarios, Milei reiteró que romperá relaciones comerciales con Brasil y China

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) A cuatro días del ballotage, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, disertó este miércoles ante empresarios y presentó detalles de su programa económico para revertir “la peor crisis de la historia”.

En el marco de un encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción realizado en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, Milei trazó un crudo diagnóstico de la situación económica.

“La Argentina está frente a lo que podría llegar a ser la peor crisis de la historia económica. Combina elementos de la crisis del Rodrigazo, de la hiperinflación de Alfonsín y de lo que fue la crisis del 2001 y 2002”, graficó.

En ese sentido, el libertario consideró de cara al futuro que “si uno no arregla el cepo, no se puede volver a crecer, la clave está ahí”. Y puntualizó: “¿Cómo abro el cepo y no termino en una híper? Gran parte del problema radica en resolver el problema de las Leliqs”.

“Por otro lado, hay que ajustar cinco puntos. Pero el ajuste lo tiene que pagar la política, tienen que caer las partidas de donde muerden los políticos”, remarcó.

En otro pasaje de su alocución, ratificó su posición respecto a la política internacional, e insistió en que pondrá fin a los vínculos comerciales con Brasil y China.

“Sigan haciendo todos los negocios que quieran con Brasil y China, pero yo nunca voy a ser un aliado de los comunistas. Voy a estar aliado a los Estados Unidos e Israel, no voy a estar aliado a los gobiernos comunistas y a los que no respetan la democracia liberal”, esgrimió.

Para completar, sostuvo que “no es necesario que el Estado se meta en el medio”, y dijo que, si llega a la Casa Rosada, buscará replicar el modelo económico de Chile. “Lo que planteamos es un modelo a la chilena, de iniciativa privada. Eso sí, no es apto para corruptos”, finalizó. (ANDigital)