Declaró el hijo del remisero en La Plata: “Tengo que venir a explicar que mi papá no es un monstruo”

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El juicio oral y público que se le realiza a Gabriel Landívar, por el asesinato de Fernando Waldemar Guerra, entró en su etapa final y este miércoles declararon allegados al acusado: su hijo Maximiliano Landívar explicó ante el jurado que “siempre conté con mi papá, estuvo para todo, ahora tengo que venir para explicar que no es monstruo”, e indicó que si bien su papá se equivocó, “todo lo que están diciendo no es cierto”.

Respecto de la relación entre Gabriel y SR, su ex y entonces pareja de la víctima fatal, Maximiliano aclaró: “Es mentira que ella no podía salir, ella lo hacía con mi mujer y hay fotos en redes de eso”, y también dijo que le llamó la atención que durante el allanamiento realizado en la casa de Gabriel Landívar la policía se haya llevado los guantes de látex que SR usaba en su trabajo como peluquera, al tiempo que dio otro detalle: “Se llevaron un precinto que servía para sostener la puerta de un ropero”.

En otro de los pasajes de su declaración, Maximiliano Landívar agregó que su papá le cocinaba a los hijos, que se ocupaba de hacer las compras y de llevarlos y traerlos a la escuela o al club de fútbol infantil, y dio precisiones sobre su progenitor aclarando que fue un “padre presente”.

En la jornada de hoy declararon además los psiquiatras de la Asesoría Pericial de La Plata, Eduardo Caminos y Pablo Fortes quienes, a preguntas de las partes, le contaron al Jurado especificaciones sobre la “emoción violenta”, concepto que la defensa de Landívar sostiene como conducta de su asistido ya que el hecho que se le endilga se inscribe bajo los términos del artículo 81 del Código Penal. En uno de los pasajes de su declaración los especialistas señalaron que la emoción violenta es inédita, súbita e inesperada, y en esa línea indicaron que es muy difícil de comprobar.

Hoy también se presentaron a declarar el hermano de Landívar y su mejor amigo, quienes fueron testigos de concepto y dieron muy buenas referencias del imputado. A preguntas de la fiscal, Héctor Fabián Landívar dijo que su hermano “no es una persona confrontativa y que no es impulsivo”.

En la audiencia también expuso Ayelén Rodríguez, psicóloga de la Asesoría Pericial de La Plata y formada en violencia de género. Hizo una presentación ante el Jurado y dio un curso acelerado sobre esta brutal práctica delictiva. No se entrevistó ni con Landívar ni con la víctima.

Uno de los últimos testimonios lo dio Camila Landívar, hija de Gabriel. La joven de 22 años pidió que “salga toda la verdad a la luz” y agregó que “éramos una familia feliz y luego de la separación entre mi papá y SR estaba todo bien. No había violencia”.

“Mi papá es incapaz de hacer todo lo que dicen los medios, yo vi como a mi mamá le pegaban y sé lo que es la violencia de género. SR era como una madre más para mí. Siempre me trató como a una hija. No entiendo por qué dijo las cosas que dijo, ella no estuvo negada a nada, salíamos en familia, ella salía sola también, íbamos al cine, ella salía con el grupo de la peluquería. Ella salía fin de semana por medio. Las cosas no son como se dicen, todo era amor, si tengo que describir a esa casa diría que era amor”, explicó Camila, quien suspendió dos veces su relato ya que se quebró en llanto.

El juicio seguirá el viernes desde las 10 de la mañana con la declaración del imputado y con los alegatos ante el jurado popular. Mientras la fiscal Victoria Huergo sostiene que el crimen de Fernando Waldemar Guerra a manos de Landvíar fue premeditado, la defensa indica que el suceso se enmarca bajo el concepto de “emoción violenta”. Los alegatos oscilarán entra esas dos posturas.

El caso

El juicio contra Gabriel Landívar comenzó el pasado lunes en la Sala A del Fuero Penal platense. Está acusado de asesinar por asfixia y con alevosía a Fernando Waldemar Guerra, de 49 años. Además, le imputan lesiones agravadas por mediar violencia de género contra su expareja SR.

El hecho por el cual se lo juzga tuvo lugar en una vivienda de SR ubicada en las calles 140 y 59, en Los Hornos, el 6 de octubre del año 2018. Desde ese día Landvíar permanece detenido y pasa sus días en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, ubicada en Villa Elvira.

Se espera que el imputado declare en el juicio y que lo haga al final del debate oral y público. El juez técnico que modera el debate es Andrés Vitali, titular del TOC Nº 3, en tanto la resolución final sobre la culpabilidad o la inocencia de Landívar está en manos de un jurado popular elegido por sorteo e integrado por 18 personas, con 12 titulares y 6 suplentes y con paridad de género –9 hombres y 9 mujeres–. La acusación penal está impulsada por la fiscal Victoria Huergo, representante del Ministerio Público Fiscal.

Spin off

Durante la jornada de juicio de este miércoles la fiscal Victoria Huergo se colocó un pin a la altura del pecho. Llevaba la imagen de María Luján Alva, se trata de la docente que fue asesinada años atrás por Luis Alberto Villa. El juicio por jurados que condenó a Villa fue este año, en La Plata, y en esa ocasión el debate trascendió de forma pública porque la fiscal Huergo recreó el crimen simulando una escena de ahorcamiento.

⚖ #Judiciales Por @NandoTocho | Para un jurado popular Luis VIlla asesinó a su pareja en La Plata: La ahorcó y simuló un suicidio



? https://t.co/sxCTHtxcjp pic.twitter.com/eUCD2Hpz8I — ANDigital (@ANDigitalOK) April 1, 2023

ANDigital no le perdió pisada a ese debate y familiares de María Luján le acercaron el pin a la fiscal durante el juicio que se desarrolla ahora y que juzga a Gabriel Landívar. (ANDigital)