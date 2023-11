Kicillof convocó a acompañar al proyecto que permite “seguir ampliando derechos”

FLORENCIO VARELA-BUENOS AIRES (ANDigital) En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de 559 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias del municipio de Florencio Varela.

Fue en el Polideportivo Municipal “La Patriada”, junto a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone; el intendente local, Andrés Watson y el diputado nacional Julio Pereyra.

Más #DerechoAlHogar en la provincia ??



El gobernador @Kicillofok entregó 559 escrituras para familias de #FlorencioVarela a través de #MiEscrituraMiCasa.



Ya entregamos 112 mil títulos de propiedad gratuitos junto a la @escribaniaPBA y seguimos trabajando para saldar una deuda… pic.twitter.com/YdDDTn6fC0 — Gobierno PBA (@BAProvincia) November 16, 2023

En ese marco, Kicillof destacó que “ni bien asumimos nos pusimos a trabajar para saldar una deuda con cerca de 110 mil familias bonaerenses que no contaban con las escrituras de sus viviendas”.

“Algunos creen que la única solución genuina de estos problemas está en el mercado, pero son muchos los que no pueden solventar los costos de una escribanía privada”, advirtió.

“Es allí donde aparece el Estado para reconocer los derechos y generar un poco más de equidad: este es un acto de justicia que les permite a nuestros vecinos y vecinas dejarles en herencia a sus hijos aquello que construyeron con tanto esfuerzo y trabajo”, explicó, para luego dar cuenta que “se trata de una política pública de movilidad social ascendente, ampliación de derechos y justicia social”.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. El trámite es gratuito, condona las deudas del impuesto inmobiliario y convierte a las propiedades en bienes de familia para que no puedan ser embargadas.

¡Familias de #FlorencioVarela recibieron la escritura de su casa!



Junto a @Andreswatsonok, @Julio_Alak y @PereyraJulio entregamos 559 títulos de propiedad para reconocerles el derecho a dejarle a sus hijos aquello que construyeron con tanto trabajo y esfuerzo.



Los que dicen que… pic.twitter.com/C0jUKVdGKT — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 16, 2023

Por su parte, el intendente Watson remarcó que “junto al gobierno provincial tenemos el compromiso de seguir trabajando para brindarle educación, salud y acceso a la vivienda a cada vecino y cada vecina de Florencio Varela”.

“Tenemos que seguir por este camino de ampliación de derechos que solo es posible con dirigentes que gestionan para beneficiar al pueblo trabajador”, añadió.

Según se informó oficialmente, a través de la Escribanía General de Gobierno, ya se entregaron cerca de 1.500 escrituras gratuitas en Florencio Varela.

“Luego de la paralización de las obras y el abandono que sufrimos durante los cuatro años del gobierno anterior, no podemos permitirnos perder todo lo que se ha puesto en marcha”, expresó Pereyra, al tiempo que sostuvo que “necesitamos contar con un Estado presente que promueva la obra pública y esté comprometido con el desarrollo de nuestro pueblo”.

Por último, Kicillof resaltó que “Florencio Varela va a tener un rol decisivo en la defensa de todo lo que hemos conseguido durante estos cuatro años”.

“Todavía queda mucho por hacer: el próximo domingo acompañemos la propuesta que propone seguir ampliando derechos y darle dignidad a nuestro pueblo”, concluyó. (ANDigital)