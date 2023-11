Macri agita la campaña en Boca: “Riquelme se cree que está por arriba del club”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, divide energías entre una campaña que ya terminó, la del libertario Javier Milei y otra que comienza a calentar motores: la de Boca Juniors.

“Yo escribí un libro y digo cosas que son las mismas que enseño en las universidades en el mundo y ahora acá también en una. Una clave para mí, que es un mandamiento para todos aquellos que habitamos en este planeta, especialmente los que queremos dirigir, deberíamos comprometernos que es ‘siempre hacer lo correcto, aunque no sea lo conveniente’. Y para mí lo correcto es defender mi país para terminar con un sistema que ha destruido a los argentinos, que los empobrece todos los días, a manejos mafiosos, con todo lo peor. Y lo mismo sucede en Boca”, contextualizó el líder PRO.

En este sentido, reflexionó: “Yo me debo a mi club, que lo amo, que dejé 12 años de mi vida maravillosos para ponerlo entre una de las instituciones más respetadas del mundo y temidas en el campo de juego”.

“Y la manera en la que se está conduciendo hoy no nos va a dar los resultados que corresponden, no vamos a ser felices como éramos, no se trata al socio como corresponde, no se maneja al club en forma transparente, organizada y profesional como corresponde, sino de una manera personalista”, juzgó Macri en declaraciones a TN.

Así las cosas, renovó cuestionamientos contra el actual vicepresidente y hombre fuerte del fútbol xeneize: “Lo más importante siempre es la institución y si hay alguien que se cree por arriba de Boca, por más ídolo que sea, la institución no va a funcionar. Hoy en Boca hay una persona que se cree que está por arriba de Boca y es Juan Román Riquelme”.

“Lo digo con dolor porque yo tuve el orgullo de traerlo desde Argentinos Juniors y por segunda vez aprovechando que estaba a los tiros con el Villarreal y jugó su mejor torneo con Boca, nos hizo ganar la Copa Libertadores con (Miguel Ángel) Russo”, recordó el empresario.

“Como jugador, voy a estar eternamente agradecido y es uno de mis ídolos, pero como dirigente ha confundido los roles, él cree que es todo: el dirigente, el técnico, que hace y deshace como quiere y eso ha llevado a que esté en peligro el club”, finalizó. (ANDigital)