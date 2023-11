¿Rodríguez Larreta será el ministro de Economía de Massa? Así lo anticipó Pamela David

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) A poco de abrirse la jornada en la que se elegirá al Presidente de la Nación por los próximos cuatro años, un pretencioso tweet anunció que el ministro de Economía de un eventual Gobierno de Sergio Massa será el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

Así, al menos, lo anunció este domingo poco antes de las 9.30 horas la modelo y conductora Pamela David, pareja del propietario del Grupo América, Daniel Vila, cuya pareja es muy cercana a la del propio Massa y Malena Galmarini.

“Anoche comí con Sergio Massa. De ser el presidente electo, su ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta”, escribió David en su perfil de la red social X, ex Twitter. La cena a la que se refiere David ocurrió en el restó Roldán, del barrio porteño de Palermo, y fue organizada por su marido.

Anoche comí con @SergioMassa . De ser el presidente electo, su Ministro de Economía será @horaciorlarreta — Pame (@PamelaDav) November 19, 2023

Si bien el propio Massa había anunciado en la semana que en caso de ser elegido por la gente en la actual jornada de Ballotage, su ministro de Economía no pertenecerá a las fuerzas políticas que lo acompañan e integran el frente Unión por la Patria, nada había trascendido respecto de quién sería esa persona.

Aunque es sabido que Massa y Larreta se conocen desde sus épocas de funciones en el Ministerio de Desarrollo Social que por entonces encabezaba Ramón “Palito” Ortega, hacia fines de la década del 90.

Desde ese momento tejieron una amistad que de todas manera no impidió que sus carreras políticas se diferenciaran e incluso fueran por caminos diametralmente opuestos: uno lo hizo desde el peronismo, muy cerca de Eduardo Duhalde y su familia, y el otro por el incipiente PRO de Mauricio Macri, con base en la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, y luego de votar en el ballotage, el propio Rodríguez Larreta desmintió la especie al sostener que “no hay nada de eso, ya dije que no era cierto y lo contesté varias veces durante la campaña”, al tiempo que agregó: “Siempre he sido, soy y seré de Juntos por el Cambio. Siempre he trabajado para la unidad de Juntos por el Cambio”.

De hecho la pareja de Larreta, Milagros Mailyn, utilizó sus redes sociales, más precisamente Instagram, y a través de una Historia escribió una respuesta al posteo de David: “Anoche comí con Horacio Rodríguez Larreta. Me contó que jamás será parte de un Gobierno kirchnerista. Milanesas con puré, como casi siempre”, escribió con ironía. (ANDigital)