Garro aseguró que el voto “es la herramienta más potente que nos da la democracia”

LA PLATA-BUENOS AIRES (ANDigital) El intendente de La Plata, Julio Garro, votó este domingo en horas del mediodía y les pidió a los vecinos “que vengan a votar y que participen porque es la herramienta más potente que nos da la democracia”. Asimismo, deseó que “el país a partir de mañana tenga más esperanza y oportunidades”.

En el marco del ballotage presidencial, el alcalde emitió su sufragio en el establecimiento educativo ubicado en 464 esquina 19 de City Bell.

“Es un día muy importante para nuestro país, los argentinos vamos a elegir al presidente por los próximos cuatro años. Por eso le pido a los platenses que vengan, que voten. La mejor manera es venir a los colegios y ejercer el voto, que es la democracia por la que tanto peleamos y nos costó conseguir”, expresó Garro.

En ese sentido, el mandatario aseguró que “las elecciones se ganan o se pierden, pero siempre hay que ser respetuoso del voto de la gente” y afirmó: “Hoy Argentina va a elegir un presidente y hay que respetar sea cual fuere”.

“Ojalá que el país a partir de mañana tenga más esperanza y oportunidades, es lo que queremos todos para nuestros jóvenes, para nuestros habitantes que viven en este suelo; sea cual fuere el resultado voy a estar contento porque el camino es este: venir, votar y elegir”, reflexionó.

En cuanto al proceso electoral, indicó que “es muy importante que los fiscales de ambos partidos estén bien atentos para garantizar la transparencia de la elección; hoy tienen un rol fundamental en un ballotage histórico para el país”.

Conjuntamente, Garro llevó un mensaje de paz hacia la población y aseguró: “La violencia no conduce a ningún lado, creo en el dialogo, en los consensos, en respetar al otro y sus ideas, en sentarse, aunque piense distinto a vos y ver en qué puntos somos parecidos. No nos hace bien que la política se ponga por sobre los intereses de la gente”.

Finalmente, se refirió al aniversario de la ciudad en este contexto eleccionario y manifestó: “El mejor festejo es venir a votar y expresarse en el día de nuestra ciudad, una ciudad que amo y que me vio nacer. El mejor regalo es que los vecinos vengan y participen. Siempre voy a estar al lado de los platenses, no me involucré en política para hacer una carrera personal, lo hice con el convencimiento y la convicción de involucrarme para mejorar la ciudad que me vio crecer y formar una familia”. (ANDigital)