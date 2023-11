Durán Barba habló de la nueva era: posibles choques Macri-Milei y el retiro de Cristina

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El consultor político Jaime Durán Barba aclaró que “en una estructura presidencialista normalmente no hay espacio para dos presidentes”, por lo que “si Mauricio Macri interviene demasiado, Javier Milei terminará chocando con él”.

“Pensemos lo que ha ocurrido con (Eduardo) Duhalde y (Néstor) Kirchner, lo que ha ocurrido con todas las presidencias compartidas, la misma de los Fernández, en que finalmente teníamos un presidente, pero también una presidente, y después un tercer presidente”, ejemplificó.

Así las cosas, consignó en declaraciones a Perfil que “normalmente, en los regímenes presidencialistas hay un presidente que es el que manda y punto. Ojalá puedan convivir sin romper”.

En tanto, el de Patricia Bullrich “es un caso menor, no es una presidenta, no tiene tampoco el temperamento y la impronta presidencial de Mauricio, que además ya fue presidente”.

“Patricia es uno de los elementos que puede estar ahí, pero el choque se da cuando hay dos presidentes, cuando hay dos que quieren liderar un proyecto. Yo creo que el choque puede ser entre Mauricio y Milei, si es que no tienen un buen acuerdo de co-gobernabilidad.

En lo que hace a Juntos por el Cambio, recordó que “nació como una alianza de personas que estaban en contra del kirchnerismo y del peronismo. Yo dividiría ahí las actitudes de los dirigentes y de la gente. La gente siguió esa tendencia antiperonista con la que había nacido. Entre los dirigentes ha habido discrepancias, pero esa es una muestra más de que la gente funciona por su lado sin oír a los dirigentes. El liderazgo de los líderes políticos se hace cada vez más tenue y la gente actúa por su lado”.

“Creo que masivamente la gente de Juntos por el Cambio, que tenía fastidio a los peronistas, votó más allá de lo que digan los dirigentes”, juzgó el exasesor de Mauricio Macri.

Acto seguido, opinó que “el kirchnerismo tiene un colapso grande. Y para el peronismo es complejo el tema”.

“El peronismo sigue siendo una cultura política argentina importante, pero me sorprendió la derrota de Sergio Massa en muchas provincias que han sido tradicionalmente peronistas. También el casi empate en la provincia de Buenos Aires me pareció insólito. No sé si atribuirlo, todavía habría que pensar, a qué Massa se separó tanto de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido una líder importante en la Provincia, o a que hay un colapso del peronismo en general”, matizó Durán Barba.

“Yo creo que el peronismo se va a rehacer una vez más, se ha rehecho en varias ocasiones de distintas maneras, porque es una cultura política profunda que está en el pueblo argentino. Ahora, que vuelva a ser dirigido por el kirchnerismo, que es esta versión curiosa de izquierdismo con peronismo, me parece difícil. Cristina creo que ya está en una etapa de retiro”, sentenció el politólogo. (ANDigital)