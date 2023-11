Rafael Bielsa advirtió por el plan de Milei: “No hay ninguna posibilidad que salga bien”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, se refirió al triunfo de Javier Milei con quien compartió trabajo en las empresas del Grupo Eurnekian y señaló que las ideas del libertario “son siempre las mismas”.

“No me sorprende la dolarización ni el cierre del Banco Central ni nada de eso. Milei me dijo a mí que la economía teórica no era compatible con la política. Él tiene una tenacidad lindante con la obstinación y va a tratar de llevar adelante sus ideas”, puntualizó.

Asimismo, recalcó: “Es un analista de riesgo. Como analista de riesgo es muy bueno. Conocí pocos como él. Es una híper especialización. El trabajo de Presidente es comprender la realidad y escuchar los mejores consejos y llevarlos a la práctica. Ahí le encuentro uno de los mayores obstáculos”.

“Había gente que se burlaba de Milei. Yo me lo tomé siempre en serio. A mí me enseñó mucho de economía y la economía clásica de Viena. Uno de los autores que él lee dice que un liberal libertario no puede ser democrático. La democracia es contraria a ese ideal”, alertó en declaraciones a El Destape Radio.

Acto seguido, planteó que “jamás” le vio “las reacciones que se han hecho localmente célebres por su intemperancia. Obviamente, los tiempos han cambiado”.

“No digo que sus estallidos no existieran sino que para mí son una novedad”, matizó el diplomático y alertó: “Me produce una profunda angustia y una profunda tristeza la inviabilidad del programa de Milei. No hay ninguna posibilidad que salga bien”.

“Acabamos de cambiar a Lula por Jair Bolsonaro. Lula no viene, viene Bolsonaro. Las doctrinas subcontinentales de unión ante los países poderosos, Milei no las piensa para nada. Cambiamos a un Lula nuevo por un Bolsonaro usado”, graficó.

“Lo que se conoció con Conan hace 2000 años en el Coliseo Romano, Milei me lo dijo a mí. Y no creo que eso lo incomode. Él dijo que Conan está al lado del uno. Y que el uno le transmite información clasificada que es encriptada y en la tierra es desencriptada por un equipo que la desencripta y le dice lo que tiene que hacer”, reveló Bielsa.

Y sentenció: “Esto es un atajo a la grandeza, a un costo inconmensurable. No sabemos el costo que la Argentina va a pagar por esto. No lo considero un inhumano. Es un tipo cariñoso, afectuoso. Ese aspecto de gruñón yo no se lo conocía”, cerró. (ANDigital)