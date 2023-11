Thelma Fardin: “Me quieren exiliada o subida a un Falcon verde”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La actriz Thelma Fardin compartió un reflexivo posteo en redes sociales tras el resultado electoral y el cambio de gobierno, al tiempo que puso al descubierto las agresiones en su contra.

“Deseo que esos mensajes, que me dicen que me quieren exiliada o subida en un Falcon verde, se terminen. La violencia jamás es la salida. El exterminio del que piensa distinto nunca es una opción”, analizó Fardin.

Y continuó: “Nos deseo lo mejor Argentina, hoy y siempre. Ojalá vengan tiempos mejores para todos, sobre todo para los más vulnerables”.

Por último, aclaró en el final de su posteo que no ha recibido prestaciones estatales. “Jamás cobré un plan, no hay departamento de 500 mil dólares. No cobro por charlas y mienten groso con falsos recibos que no son”, completó. (ANDigital)