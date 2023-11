‘Cachorro’ Godoy llamó a redoblar los esfuerzos para contrarrestar al “neofascismo”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que en el ballotage del pasado domingo “se puede leer el hartazgo de la población, la crisis del sistema de representatividad vigente, y una búsqueda, aunque sean saltos al vacío, como lo es el neofascista de Javier Milei”.

“Sus propuestas nos traen a sus próceres neoliberales Carlos Menem y Domingo Cavallo, la destrucción del Estado, subordinación plena a Estados Unidos, ruptura de los lazos entre gobiernos y pueblos latinoamericanos”, alertó.

Además, el extitular de ATE Nación manifestó que “se votó en contra de este gobierno, que no cumplió ninguno de los objetivos y compromisos asumidos, que inicialmente estaban en las antípodas de lo que fue la política de Mauricio Macri y de las imposiciones del FMI. Terminamos cuatro años de gobierno estando peor que cuando se inició, fundamentalmente en el plano económico y social”.

“Milei llega a caballo de la fragmentación del campo popular y de la fragmentación de las relaciones laborales, donde la precarización ha producido perjuicios económicos y sociales: 43 % de pobreza, 10 % de hambre, y profundas transformaciones culturales. A esto se agregan las transformaciones tecnológicas que en manos de sectores del capital son utilizados en desmedro de las necesidades de nuestro pueblo”, enumeró Godoy a través de un posteo en redes sociales.

Así las cosas, consideró que “hay que redoblar los esfuerzos para construir condiciones para que en un escenario de fuerte crisis de representatividad política, que están siendo resueltas hacia la extrema derecha, o al neofascismo, debemos contraponernos con una propuesta emancipadora, esperanzadora y de profundización de la democracia”.

“Es evidente que en 40 años de democracia se recuperaron muchas libertades individuales, pero se perdieron muchos derechos colectivos. Es decir, se avanzó en el plano de las libertades individuales, pero se retrocedió en términos de la capacidad como pueblo de ocupar un rol más protagónico en las transformaciones que requiere la crisis del sistema capitalista a nivel global”, acotó.

De todos modos, juzgó que “este consenso que le otorga la votación solamente se puede sostener por vía de la represión”.

“Más represión que la dictadura, no creo que pueda imponer. Y la dictadura fue derrotada. Macri intentó sostenerse sus políticas por la vía de la represión y no pudo gobernar más allá de cuatro años. Hoy necesitamos que el pueblo recupere su protagonismo no solamente a través de decir lo que no quiere en las urnas, y decir lo que quiere en las calles y en la formulación de una perspectiva distinta que esté en las antípodas del neofascismo”, insistió.

“Frente a la reivindicación de la dictadura, a la a la negación de la crisis climática, a la negación de los derechos sociales, a la negación del Estado como instrumento de de equidad y equilibrio en una sociedad, lo que se hace indispensable es una propuesta que se que se anime a a reinventar a los sectores populares. Una vez más estamos convocados a eso porque no vamos a renunciar a defender los derechos que sustancian una sociedad mejor, que son la solidaridad, la equidad, la igualdad, la integración, la paz, la integración de los pueblos y la soberanía de pueblos y naciones para construir un mundo más equitativo”, concluyó. (ANDigital)