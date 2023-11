Camaño ve en Kicillof una posible “proa de la recomposición peronista”

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) La diputada nacional Graciela Camaño, tuvo palabras elogiosas para con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al tiempo que justificó su decisión de romper el Interbloque Federal en la Cámara baja, junto a su par Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.

Luego del ballotage, consideró que “todo el mundo está en shock” por el triunfo libertario, pero advirtió que el peronismo “tiene gente que está legitimada. Uno de ellos, es el gobernador Axel Kicillof” y “quizás él sea la proa de una nueva recomposición, para eso tiene que escribir una nueva partitura”.

En cuanto a las movidas parlamentarias, explicó que con Rodríguez “armamos esta unión porque no queremos asociarnos con la casta que está repartiendo cargos. Nosotros estamos hasta el 10 de diciembre”.

“Nuestro bloque tenía una tercera posición junto a Florencio Randazzo. Y ahora, aparentemente, -porque nunca nos comunicó nada-, está disputando la presidencia en Diputados para los próximos cuatro años”, disparó Camaño en declaraciones a Provincia Radio.

Acto seguido, recapituló: “apoyamos a la candidatura de Sergio Massa porque estamos en las antípodas de Javier Milei”, a quien “respetamos porque tiene la legitimidad del voto de toda la Argentina”.

“Pero no podemos ser ambiguos y ser parte de un grupo que pretende poner al titular de la Cámara de Diputados, quien se hará cargo de sacar todas las leyes de un ajuste brutal. No queremos ser parte de esto en estos diez días. Por eso armamos nuestro bloque junto”, insistió.

Luego indicó que Milei va por “un modelo de vida libertario. Eso no tiene que ver con mi pensamiento del Estado y la sociedad”.

Y para hacer un ajuste de seis meses “tenés que hacer un colchón para la sociedad y no alcanza con decir que no tocará los planes, tendrá que hacer otras cosas. Hay que ser proactivo, si no, generás descontento”, completó la legisladora peronista. (ANDigital)