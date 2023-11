CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) El sacerdote Francisco ‘Paco’ Olveira, miembro del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, lamentó que Javier Milei sea el nuevo presidente, dado que desde La Libertad Avanza “defienden y revindican lo que ocurrió en la dictadura militar”.

“Ganó la opción que dice que donde hay una necesidad no hay un derecho. Yo le pedía a los que votaron esa opción, teniendo en cuanta que no vamos a tener recursos para todos, que sean coherentes con la opción que votaron y mejor si no se acercan a los distintos servicios que prestamos en la Fundación Isla Maciel”, explicó el religioso.

No con la mía* como dice la vicepresidenta electa Villarruel pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes.

P. Francisco Olveira. Presidente Fundación Isla Maciel — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) November 22, 2023

“Si ya nos cuesta mucho, ahora va a ser mucho más difícil responder a todas las necesidades. La opción que se votó ahora no va a estar presente”, anexó el cura a cargo de la Capilla Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires Asentamiento Eva Perón Libertad Merlo.

De todos modos, aclaró en declaraciones radiales que “nadie le va a preguntar nada al que venga a la Fundación, pero hay que ser coherente con lo que votamos porque además va a aumentar el número de pobres”.

y renuncian ya al subsidio al transporte y no siguen chupando de la teta del Estado, como ustedes dicen.

Fracisco Olveira. Presidente de Fundación Isla Maciel. — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) November 23, 2023

“A diferencia de cuando se votó a Mauricio Macri que la gente votó engañada, Milei dijo clarísimas las cosas. Si a Milei le va bien a nuestro pueblo le va a ir mal”, advirtió.

En igual tesitura, planteó que “la opción de Milei es antievangélica. Ningún cristiano ni católico podría haber votado esa opción desde que dijo que el Papa Francisco es un demonio”.

Para tanto fariseo e hipócrita que se rasgan las vestiduras acá estamos construyendo una vivienda para una familia en situación de calle. Le preguntaremos a quien votó? CONTINUARÁ

Paco pic.twitter.com/9YQoUpjvvJ — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) November 24, 2023

“Milei dice que la justicia social es una mierda y un católico no puede votar a Milei. Ahora hay que hacerse cargo”, sentenció. (ANDigital)