Storani y la alianza PRO-libertaria: “Terminó en un contubernio, algo peor que la casta”

El exministro del Interior, Federico Storani, reiteró que el acuerdo de Javier Milei con la cúpula del PRO determinó el final de la principal coalición opositora, ya que “está clarísimo que, tal como existía, Juntos por el Cambio no existe más”.

“En todo caso, hubo una deserción de dos figuras del PRO, una de ellas nada más y nada menos que la presidenta de esa agrupación, Patricia Bullrich, y la otra quien algunos reconocen como su líder, Mauricio Macri”, contextualizó el referente del radicalismo.

En este sentido, analizó: “representan lo que Milei en su momento caracterizaba y denostaba de manera muy violenta como la casta. Luego, como todos ya sabemos, terminó en un contubernio, algo peor que la casta, que significa un pacto o un acuerdo con fines espurios o censurables”.

“No hay ninguna duda de que esa famosa reunión de Acassuso comienza ahora a mostrar las contraprestaciones que existieron en ese supuesto acuerdo desinteresado e incondicional, al cual se aludía. Esto se está viendo en algunas figuras del Gabinete, y sobre todo en la orientación que tiene Mauricio Macri hacia la posibilidad de influir en los futuros negocios en nuestro país”, alertó Storani en declaraciones a Radio Perfil.

“Yo creo que eso está, de hecho, terminado, lo que no quiere decir que no haya otros sectores, que en su momento se referenciaron con el PRO, como el de Horacio Rodríguez Larreta, que en todo caso puedan mantener una alianza. No solamente en el caso de esta liga de gobernadores, sino también en bloques parlamentarios. Pero está claro que, tal como existía, Juntos por el Cambio no existe más”, reiteró ‘Freddy’.

Por otra parte, evaluó que “no haber tenido un candidato a presidente del radicalismo fue un error que no debe volver a repetirse. Tengamos la chance que tengamos, tenemos que tener nuestros propios candidatos hacia el futuro”.

“Esto debería explicarlo con algunos intentos que se hicieron para no tener dos precandidatos en las PASO, porque eso disminuía la capacidad de competencia, cuando se especulaba con Gerardo Morales y Facundo Manes”, recordó el diputado nacional con mandato cumplido.

Puntualizó asimismo que “en su momento se había establecido la posibilidad de realizar una interna abierta del radicalismo, esto había sido aceptado pero luego no. Lamentablemente, esto llevó a un debilitamiento que terminó en que se integren las fórmulas con candidatos a vice. Creo que es un error que no debe volver a repetirse, el radicalismo debe tener candidatos en todas las instancias”.

“Tenemos muy buenos emergentes territoriales en distintas provincias, con buenas gestiones, no solamente gobernadores, también intendentes y en municipios, pero hasta ahora faltaba un cordón umbilical que lo ate, que lo una y lo proyecte a un proyecto nacional, como sí existía en la época de Raúl Alfonsín”, evocó.

Finalmente, se pronunció en pos de “trabajar nuevamente en que el partido tenga una propuesta de tipo nacional, y que no sea simplemente poderes territoriales que quedan restringidos a sus provincias o municipios. Es un trabajo que hay que darse, y tener un proyecto y una identidad nacional juega un papel fundamental en eso”.