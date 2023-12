¿De cuánto es el dólar “razonable” que proyecta el nuevo Gobierno?

El designado ministro del Interior del Gobierno de La Libertad Avanza, Guillermo Francos, estimó que en esta nueva etapa “el dólar a 600, 650 pesos sería razonable”, al calor del “valor histórico” de la divisa “y los valores reales”.

“No estoy diciendo que es el valor que vaya a tener”, aclaró, para luego dar cuenta que “si no hubiera expectativas el valor razonable debería ser ese”.

El exrepresentante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo se refirió también a la reducción a la mitad de la cantidad de ministerios: “Tenemos en mente una reestructuración del organigrama público. Hay organismos y ministerios que están superpoblados y se tendrán que recudir”.

“Ahora, cuando uno reduce, no necesariamente se acaban algunas funciones. Unas pueden dejar de existir por no tener sentido alguno y otras se reformularán” pero sí “va a haber un recorte grande en todas partes. No podemos defraudar la esperanza de la gente. Sentimos su apoyo y expectativa”, enfatizó Francos en declaraciones a LN+.

En cuanto al fin de la obra pública, tal cual lo anunció el presidente electo Javier Milei, evaluó que “hay que ser consciente de que hay mucha obra pública paralizada por falta de pagos del Estado ¿De qué nos sorprendemos? Hoy está pasando eso, hace varios meses. No digan entonces que nosotros somos quienes la paralizamos”.

Por último, al aludir a la “ley ómnibus” que prepara Milei para el día uno y contempla reformas laborales, económicas y políticas, adelnató que “se está analizando eliminar las PASO y se llamará a extraordinarias. Puede que otras varias cosas también se cumplan”.