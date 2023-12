Grabois criticó a Alberto por negar el 40 % de pobreza: “Bajeza gorila”

El referente del Movimiento Patria Grande, Juan Grabois, salió al cruce de reciente declaraciones del presidente Alberto Fernández en torno a las cifras de pobreza, negando que alcance al 40 % de la población, ya que en su visión “está mal medida”.

“Alberto: durante la campaña 2019 prometiste empezar por los últimos para llegar a todos y cuando comenzó el mandato convocaste una mesa contra el hambre. En ese momento, las escandalosas cifras de pobreza que había dejado el presidente Mauricio Macri, que asumió con la consigna ‘Pobreza 0’, te sacaban lágrimas ¿te acordás del niño que comía cartón mojado en Moreno que tanto te conmovió? ¿Pensás que ahora come carne, leche, frutas y verduras?”, arremetió el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria.

“Tenías razón en tu zozobra de entonces: los indicadores sociales de 2019 arrojaban un panorama desolador: 35,5 % en pobreza y 8 % en indigencia. Fueron precisamente esos indicadores sociales los que me llevaron a mí y muchos compañeros a pensar que con la lucha social no llegábamos a todos y teníamos que abordar la lucha política; esas cifras nos impulsaron a participar de la campaña del 2019 en el Frente de Todos para derrotar a Macri como parte de esa gran coalición que te llevó a la presidencia”, evocó.

A través de un posteo en sus redes sociales, el titular del MTE advirtió que “hoy, las cifras son objetivamente peores: pobreza 40,1 % e indigencia al 9,3 % (primer semestre), todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes”.

“El sistema de medición es exactamente el mismo. Esta es la realidad que es la única verdad. Hay que hacerse cargo. La argentina sí está estallada, Alberto... solo que ya nos acostumbramos; no explota, implota. Hace menos ruido, pero la gente se desangra por dentro”, graficó Grabois.

También mencionó que “hay una enorme cantidad de trabajadores que son pobres aún con empleo registrados de jornada completa: una injusticia nueva, grave e imperdonable porque resolverla está al alcance de este gobierno subiendo el Salario Mínimo Vital y Móvil ¿Cómo puede ser que esté por debajo de la Canasta Básica? Esa es la validación estatal de la existencia de asalariados registrados pobres”.

“Sin embargo, el hecho fundamental es que la estructura social, en particular la composición de la clase trabajadora, cambió. Es precisamente este sector -los últimos por los que nos dijiste que iba a empezar, los que no tienen salario estable, convenio colectivo, paritarias, aguinaldo ni vacaciones- quienes sufrieron la más brutal reducción en su poder adquisitivo en los últimos años. La fórmula es fácil: inflación sin paritarias ni aumentos indexados”, acotó.

También objetó que el jefe de Estado diga “que los índices de pobreza se explican porque los pobres subdeclaran sus ingresos”, lo que caracterizó como “una bajeza gorila”, porque “lo que en realidad sucede es que son los más ricos -entre ellos, no pocos políticos, sus amigos empresarios, testaferros, etcétera- los que mienten en las declaraciones para no pagar impuestos o cosas peores”.

“Esa mentalidad -los pobres mienten, viven del Estado, los planeros viajan en crucero y compran dólares, las organizaciones sociales son un obstáculo- precisamente, explica en cierta medida porque aumentó el PBI y no se redujo la pobreza. En vez de universalizar definitivamente el salario social para que alcance a los cinco millones de excluidos del empleo registrado y eliminar así la indigencia y cualquier forma de intermediación, se cuentan las costillas de cada pobre como si se fuera a encontrar entre las personas que reciben este magro complemento de ingreso a los grandes responsables de los problemas del país y se pone en a las organizaciones sociales el chivo expiatorio del drama económico que las hizo nacer”, explició.

No quería participar de discusión interna de ningún tipo, pero un tema abordado por el presidente en la entrevista de Noticias Argentinas me interpela fuerte. Voy a evitar calificativos personales. Personalizar demasiado despolitiza. Me centro en el tema específico.



