El exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, advirtió que al Gobierno de La Libertad Avanza “le dejan en el frente energético problemas muy serios” e hizo especial hincapié en la “desinversión” en el área, tanto en generación como distribución.

“Si llega a haber cortes, no son responsabilidad de la administración que asume, sino que la culpa es reincidir en un sistema que no funciona, con precios que no reflejan los costos económicos, con un esquema de festival de subsidios y donde obviamente las versiones de estos sistemas permanentes no se realizaron permanentemente”, analizó el presidente de la entonces YPF Sociedad del Estado de finales de los 80.

En declaraciones a la AM 950, precisó que el parque nominal de generación es de más de 40 mil megavatios, pero que cuenta con mucha “máquina vieja” que debió haber sido reemplazada o arreglada, pero eso no se realizó “por el esquema tarifario dominante”.

“Hay algunas distribuidoras, en donde la tarifa que se cobra se ha estado actualizando, pero también ha habido retraso en las zonas de gran consumo. Eso ha demorado una serie de inversiones que se deben hacer todos los años, como cables y administración de distribuidoras”, acotó el director ejecutivo de la consultora Montamat & Asociados.

En cuanto a la implementación de la segmentación de tarifas, puso de relieve que “venían aumentando al nivel 1 y reducido significativamente a ese nivel, pero se venían retrasando los dos niveles. Cuando se da la devaluación post PASO eso pasó a precios y ahí volvieron luego a congelar”.

“Estos dos segmentos, que no han tenido aumento, están pagando el 10 % del costo del servicio, mientras el restante paga el 70 %. En gas natural estás pagando entre el 20 % y el 30 %”, detalló el exfuncionario del trunco Gobierno de Fernando de la Rúa.

Así las cosas, aseveró que “El populismo energético nos ha degradado la calidad de servicio en términos históricos”, dado que “existía un promedio de ocho horas de corte por usuario en 2013, mientras que en la actualidad esa cifra aumentó a 21 horas”.