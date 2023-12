Bregman alertó por el “nuevo y más profundo zarpazo” que “viene a dar Milei”

La diputada nacional del PTS en el FIT-Unidad, Myriam Bregman, se refirió a los primeros movimientos legislativos de cara al recambio gubernamental y evaluó que La Libertad Avanza no debería contar con el respaldo necesario para aprobar las leyes que pretende Javir Milei.

“Con nosotros claramente no va a contar. Nosotros no vamos a hacer nada que perjudique los intereses de los trabajadores, las trabajadoras, de las mujeres o de la juventud, como el derecho a ESI”, puntualizó.

En igual tenor, disparó: “Nada de eso va a ser acompañado por nosotros porque no hicimos un compromiso de gobernabilidad con Javier Milei. Hicimos una campaña electoral, participé en los dos debates, dije mis propuestas y esos son los compromisos que tenemos con nuestros votantes”.

“Los que votaron a Horacio Rodríguez Larreta, a Juan Schiaretti, a Patricia Bullrich, a Sergio Massa y a todos los diputados que integran el Congreso de la Nación, deberían preguntarse si en las propuestas de estos candidatos estaba la privatización de Aerolíneas, por ejemplo”, deslizó Bregman en declaraciones a Radio Perfil.

Asimismo, consignó que “no tienen por qué acompañar eso, la gobernabilidad quiere decir que te pasás al otro bando y te ponés del lado de los que quieren privatizar, atacar derechos laborales conquistados por los trabajadores, atacar derechos de la juventud y de las mujeres, y no fueron sus compromisos de campaña”.

“Sin traidores no hay ley ómnibus. Sin traidores que traicionan lo que dijeron en campaña electoral, con cuyas propuestas no coincido, pero que no proponen privatizar Aerolíneas o alguna otra empresa del Estado, no hay ómnibus. No fue parte de lo que le propusieron a su electorado. Me pregunto por qué los legisladores y legisladoras ahora deberían darse vuelta para ‘no poner palos en la rueda’”, advirtió la parlamentaria del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad.

Acto seguido, evocó: “Yo fui legisladora en el primer año de gobierno de Mauricio Macri y vi cómo se daban vuelta y le votaban las leyes a Macri porque no tenía mayoría y la conseguía con aquellos por los que Emilio Monzó, que presidia la Cámara de Diputados, dijo que los gobernadores ‘se pintaron de amarillo’. Eso no puede volver a pasar, antes de que comiencen todas esas sesiones extraordinarias hay que fijarse si a los que apoyan a Milei y a sus políticas los votaron para eso, si se dieron vuelta o si apoyaban el ajuste de Milei y no lo dijeron en campaña. Me parece que ahí hay que poner el foco”.

“Desde el Frente de Izquierda de ninguna manera vamos a acompañar las leyes que propone Milei, que tiene como objetivo sacar una nueva tajada de ganancias a la clase trabajadora. Nosotros cumplimos con lo que dijimos en la campaña electoral. No venimos de un tiempo de rosas, en los dos últimos gobiernos hubo una redistribución regresiva del ingreso, y lo que viene a hacer Javier Milei es a dar un nuevo zarpazo mucho más profundo, y como dicen ellos, de ‘shock’. Hay que alertar mucho que en el Congreso ninguna de esas fueron propuestas de campaña”, sentenció Bregman.