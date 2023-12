El perfil del femicida que mató a una menor de 15 años al arrojarla de un balcón en La Plata

“Él es muy entrador, te engaña y te miente sin que vos puedas sospechar nada”, le cuenta a este cronista una exsuegra de Daniel Sasiain, el muchacho acusado de haber asesinado a una niña de apenas 15 años de edad al arrojarla desde un balcón en La Plata, luego de considerar que esta víctima podría haber sido su hija.

“Hace tres años él empezó una relación con mi hija, que es transgénero; puedo decir que es un chico problemático, mi otro hijo lo corrió con un fierro porque le robaba las pertenencias y mi hija lo terminó echando de la casa”, agrega la mujer, quien prefirió no revelar su identidad.

Sasain tiene 24 años, estuvo en situación de calle subsistiendo con “changas”, trabajó como administrativo y como encargado de seguridad (sereno). En sus redes sociales posaba con una motocicleta y hasta con un chaleco de la Policía Bonaerense; contaba que tenía dos primos en esa fuerza de seguridad.

No tenía estudios universitarios, daba por muerta a una madre pero resultó ser que se mostró con ella en algunas fotografías: “Cuando me enteré que su mamá no había muerto, como me dijo, se lo reproché y me pidió que lo perdonara porque necesitaba seguir adelante con su vida”, le explicó a ANDigital la madre de una expareja del ahora detenido por femicidio.

Sasiain intentó engañar a la policía cuando, tras matar a su pareja, se quedó en el lugar y, a sabiendas de que hubo testigos, le dio a los oficiales de la Comisaría Cuarta de La Plata otro nombre, intentando salir impune de la situación.

Ahora enfrenta cargos penales por homicidio agravado por mediar violencia de género, el móvil según los testigos apunta a una presunta infidelidad de la menor de 15 años, identificada como Morena Jazmín D’Alessandro.

En horas Sasiain deberá enfrentar la audiencia judicial a tenor del artículo 308 del Código Penal, en la indagatoria no tiene obligación de declarar, se puede negar y quedará preso con una pena en expectativa a prisión perpetua. Los agravantes de violencia de género y la condición de menor de la víctima elevan aún más la pena que podría recibir el acusado, de modo que podría pasar hasta 35 años tras las rejas.

El femicidio

Sasiain arrojó al vacío desde el balcón de un edificio en construcción ubicado en las calles 22 y 44, en el barrio La Loma, a Morena Jazmín D’Alessandro, en un hecho que se produjo este miércoles por la noche, pasadas las 21.30 horas.

En ese momento diversos llamados al servicio de emergencias 911 daban cuenta de que una chica se había caído desde el balcón de un edificio en construcción, y que estaba tendida en el piso, por lo que personal del Comando de Patrullas de La Plata acudió al lugar y encontraron a la adolescente aparentemente desvanecida, por lo que convocaron a una ambulancia del SAME.

Los médicos que llegaron al lugar certificaron que la chica no presentaba signos vitales, por lo que de inmediato se inició una investigación del hecho y, con la presencia de efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta, se avanzó en la pesquisa al escuchar el testimonio de cuatro adolescentes, aparentes testigos del crimen.

Los cuatro indicaron que se encontraban junto a la chica en el primer piso del edificio, reunidos, charlando, y que apareció el novio de ella, quien comenzó a increparla, en una secuencia en que tuvo discusiones y golpes, hasta que el sujeto la empujó por el balcón.

Los policías encontraron al novio de la víctima a metros del hecho, observando lo que acontecía y hasta se identificó con un nombre falso, aunque el presunto autor del femicidio fue aprehendido y conducido a la mencionada dependencia.

En el caso tomó intervención la UFI Nº 2 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki, quien aguarda el informe de la autopsia para indagar a Sasiain.