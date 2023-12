Villarruel habló de “situación devastadora”

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, afirmó este lunes que el Congreso aguardará el anuncio de este martes del ministro de Economía, Luis Caputo, para iniciar el diálogo con ambas cámaras para el tratamiento de las nuevas leyes en sesiones extraordinarias, en tanto que reveló que en la primera reunión de Gabinete “se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora”.

“No fue una reunión simplemente particular sino que conversamos y discutimos distintos temas”, puntualizó.

En torno a su supuesta pérdida de influencia en los ministerios de Seguridad y de Defensa, donde el jefe de Estado designó a Patricia Bullrich y Luis Petri, de Juntos por el Cambio, respectivamente, la titular del Senado aclaró: “No era que me gusta manejar, es que son las áreas de las que siempre he hablado a lo largo de mi carrera política, sea partidaria o no, pero esa una prerrogativa del Presidente, me lo transmitió y por supuesto nuestra relación es de trabajo y personal, así que no hay nada que no se pueda discutir”.

Encuentro con la Prensa acreditada en la Casa Rosada, luego de la reunión de Gabinete convocada a las 8.30 hs por el Presidente @JMilei 🇦🇷 pic.twitter.com/x0ZRvAeu6v — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 11, 2023

Volviendo a la reunión de Gabinete, manifestó que “es muy importante el inaugurar una costumbre que tiene que ver conque los funcionarios trabajan desde temprano y cumplen con su trabajo como cualquier ciudadano de Argentina”.

También ponderó el acto de asunción del presidente Milei, el cual fue “emocionante y muy austero”.

“No hubo gastos exorbitantes, no hubo más que lo que se espera para un presidente que está asumiendo una gestión que está comenzando”, finalizó.