El FMI apoyó el ajuste y la devaluación de Milei

Luego de los anuncios económicos dados a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, respaldó públicamente el ajuste y la devaluación de Javier Milei.

“Acojo con beneplácito las medidas decisivas anunciadas por el presidente Milei y su equipo económico para abordar importantes desafíos económicos de Argentina”, expresó Georgieva.

Acto seguido, la titular del organismo multilateral de crédito consideró que el programa económico del libertario representa “un paso importante hacia el restablecimiento de la estabilidad y la reconstrucción del potencial económico del país”.

I welcome the decisive measures announced by President @JMilei and his economic team today to address 🇦🇷 Argentina’s significant economic challenges—an important step toward restoring stability and rebuilding the country’s economic potential.https://t.co/1zZRES9anE