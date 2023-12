La rosca política-policial para quedarse con el vital cargo de Jefe de La Bonaerense

La Policía Bonaerense es la fuerza de seguridad más numerosa del país, ya que cuenta con más de 80.000 agentes, y el pasado fin de semana su conducción quedó acéfala tras la salida de Daniel “Fino” García, pase a retiro mediante firmado por el aún ministro de Seguridad Sergio Berni, hecho que publicó en exclusiva ANDigital. “García se va ‘limpio’, la decisión ya estaba tomada de antemano”, contó una fuente con llegada a los cuarteles de los uniformados.

La salida de García obedece a que “el jefe” había cumplido un ciclo, y con el arribo como ministro de Javier Alonso se busca darle un cambio de aire a la gestión. El cargo a ocupar no es menor, ya hay varios anotados para tomar el mando y, con este panorama, se vaticinó un escenario poco alentador: “Con la salida de Berni se termina el arrastre de marcas que beneficiaba a Axel Kicillof”, resaltó un analista político.

En cuanto a la sucesión en la policía, la línea más firme apunta a que “si se impone el sentido común y la sensatez, lo más lógico es que quede al frente el comisario general Jorge Figini”, tal y como señalaron en estricto off the record desde la cartera con sede en la calle 2, entre 51 y 53.

Figini tuvo diferencias en la colocación de jefes de comisarías de la Dirección de Investigaciones (DDI) y de los Comando de Patrulla durante la gestión de García, y uno de los ejemplos se dio en la región capital, sobre todo en La Plata. El actual jefe de Estación de la capital bonaerense es Carlos Goyena, y su designación ni siquiera le fue informada al entonces intendente Julio Garro. Goyena es un hombre de García, y en ese juego de mandos Figini perdió una batalla.

No obstante, el Subjefe de la Policía Bonaerense logró alinear a los intendentes y secretarios de Seguridad de La Plata, Berisso y Ensenada, algo que parecía imposible: lo logró tras la salida del Subsecretario de Participación Ciudadana, Pablo Fernández: “Su gestión fue impresentable, no entendía que el rol de la Policía Bonaerense no es militante. Fue tan absurda su conducción que tildó a Figini de Garrista”, rememoraron en la fuerza de seguridad.

Durante el último año Figini impuso una gestión conjunta entre municipios y se puso al frente para supervisar resultados y operativos: “Los homicidios bajaron de forma considerable y las estadísticas sobre robos violentos descendieron. No deja de haber un problema con los menores que delinquen”, explicó Figini al hacer un balance de gestión, sabe que aún hay mucho por hacer.

En estas horas tiene un pie en la gestión y el otro en encaminarse en forma definitiva hacia el cargo de Jefe de Policía. Para tal fin, Figini cuenta con el apoyo de los intendentes Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Julio Alak (La Plata), pero la última palabra la tiene el gobernador Kicillof.

Carlos Bianco, el principal armador político del gobernador, y hombre de su extrema confianza, “tiene un concepto muy bueno de Figini, lo trata de ‘usted’”, es lo que contó un secretario de Seguridad a ANDigital este miércoles, tras ser consultado sobre la rosca política-policial que está vigente en la cartera de la calle 2. Tanto Bianco como Kicillof le reconocen a Figini la gestión puertas adentro para desarticular y resolver el acuartelamiento de septiembre del 2020, mes en el que oficiales de la Policía Bonaerense protestaron largo y tendido frente a la Gobernación pidiendo mejores condiciones laborales y aumentos de sueldo.

En la danza de nombres también asoma el comisario general Héctor Conrado Cisneros, actual Superintendente de Investigaciones en Función Judicial; se trata del jefe de todas las DDI de la Provincia de Buenos Aires: “Es el legado de la línea Perroni-Ritondo y García; a diferencia de Figini, no tiene mando puertas adentro de La Bonaerense más que en el área de Investigaciones”, explicó una alta fuente ministerial, por supuesto que en off.

Otro candidato es el comisario general Javier Carlos Villar, hoy al frente de la Superintendencia Región AMBA Sur I: tiene jurisdicción y competencia en municipios calientes en materia delictiva, todos en zona sur: entre ellos Florencio Varela, Quilmes, Avellaneda, Berazategui y Lanús.

“El de Villar vendría a ser una especie de premio por mantenerse en zonas difíciles del Conurbano bonaerense, a más de uno le podrá parecer demasiada generosa la recompensa de quedarse con la Jefatura de la Policía Bonaerense”, esbozó la misma fuente bajo reserva.

Un “tapado” del área de Drogas habría sido considerado en la mesa chica de la discusión: “En estas horas tiene un par de números pero no le alcanzaría”, dijeron a ANDigital voceros de la fuerza, quienes guardaron el nombre bajo siete llaves.

Mientras no haya definiciones del Gobernador, la danza de nombres y de especulaciones continuará, muy a pesar de los intendentes, quienes piden a un conductor que responda y a quien solicitarle recursos para la seguridad.