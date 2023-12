Anticipan aceleración en la caída del consumo

El vicepresidente de la Confederación de Comercios y Servicios de la República Argentina y presidente del Instituto de estudio de Consumo Masivo (INDECOM), Miguel Calvete, se refirió al fuerte aumento de los precios aunque manifestó que “desde la semana pasada se sabía que iba a haber cambios de lista”.

“La semana pasada hubo aumentos entre un 20 % y un 25 % y se anunciaron para esta semana aumentos que van hasta el 40 %. Esto era algo previsible y la caída del consumo se va a acelerar”, enfatizó el empresario PyME en declaraciones a CNN Radio.

Además estableció que los farináceos y los de consumo masivo son los que hoy sustituyeron carnes y pollos y son los que componen la canasta de los más vulnerables, pero a su vez, “los que han tenido más impacto”.

En tanto, explicó que el consumo masivo es “sensible” porque está vinculado a alimentos y farmacia.

“En el sector alimentario el usuario puede o no convalidar ese precio, pero el farmacéutico es más concentrado y carterizado y no tiene opción; y allí están los mayores aumentos. La no intervención del Estado tiene que también tener un límite y el Estado debe tener algún grado de monitoreo”, puntualizó.

“Debe haber diálogo y un paquete de medidas urgente para generar competitividad”, manifestó Calvete, para luego dar cuenta de la necesidad de una reforma tributaria, fiscal y laboral "que flexibilice, pero no precarice".

Y en cuanto al sector industrial PyME, advirtió que está funcionando al 60 % porque hay 40 % de ociosidad, debido a la falta de insumos y a que los empresarios no quiere tomar personal.

Finalmente, refiriéndose al clima social en relación a las medidas de ajuste, Calvete analizó: “Depende de la dinámica y de cómo el gobierno ponga las medidas en funcionamiento y tenga este esquema de contención social. Depende mucho de determinar medidas complementarias que se deben tomar. Hoy estamos con 50 % de pobreza y 10 % de indigencia y esos sectores no los puede regular el mercado, sino que los debe tutelar en parte el Estado”.