La estampida en los combustibles recién empieza: “Sinceramiento de un precio retrasado”

El especialista en energía, Nicolás Gadano, justificó el fuerte ajuste en los combustibles y recordó que “el Gobierno anterior retrasó artificialmente el precio de las naftas y había ahí un triple problema”.

“En primer lugar, al tipo de cambio de oficial ficticio de 400 pesos, la comparación del petróleo y sus derivados en Argentina respecto a lo que se obtenían, el valor exportación era más alto de lo que se vendía acá. Además teníamos el problema de que el tipo de cambio oficial era muy bajo. Y el gobierno anterior fue licuando el precio de los impuestos a las naftas y el gasoil”, enumeró el execonomista senior de YPF.

Tras marcar que lo que tuvimos esta semana fue un “sinceramiento del tipo de cambio”, lo que redujo la brecha, ahora “los aumentos acompañan parcialmente esa devaluación y todavía queda un camino por recorrer, en que la nafta vaya a valor razonable”.

Expuso luego que tal y como estaba era “insostenible” el precio de las naftas y gasoil, por lo que esta etapa “es el inicio de un camino de sinceramiento de un precio artificialmente retrasado”.

“Creo que en los próximos meses probablemente tengamos nuevos aumentos de los combustibles. Lo importante es que después no se los coma la inflación porque, si no se logra una mejora real de ese precio, el problema no se soluciona”, puntualizó Gadano en declaraciones a CNN Radio.

Por otra parte, mencionó que “al usar YPF como vehículo para controlar y retrasar los precios, la gente se iba a comprar YPF a comprar combustible por los cuales la petrolera perdía plata. Y los aumentos deben ser generales para todas las compañías”.

Es por eso que señaló que la petrolera argentina no está preparada estructuralmente para ofrecer en forma sistemática los combustibles más baratos que la competencia. Y argumentó: “Porque sino no podrá invertir en proyectos importantes para la Argentina, no solo Vaca Muerta. Si queremos una compañía dinámica, que invierta y un sector que crece y exporta debemos pagar los combustibles como se lo hace en otros países”.

Por último, Gadano aclaró que la volatilidad en el precio mundial del petróleo es muy alta y que hoy contamos con precios relativamente altos, que además dependen de la tributación de cada país.

“El impuesto al carbón, que busca que la gente deje de utilizar combustibles fósiles, en el mundo está avanzando para trancisionar a energías más limpias. Eso implica tener precios más altos”, concluyó el economista.