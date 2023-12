Las prioridades de Macri: no dijo nada del temporal pero criticó a quienes insultan a Milei

El presidente de la Nación, Javier Milei, ingresó a las 10.12 horas de este domingo a la carpa A montada en la Bombonera para participar de las elecciones de Boca Juniors, con la competencia del ídolo xeneize Juan Román Riquelme ante el exfuncionario macrista Andrés Ibarra.

Pese a que confesó haber celebrado el triunfo de River en la final de la Copa Libertadores de 2018 ante el propio Boca Juniors, el libertario es socio activo número 76.296 y sufragó en la mesa 20, luego de realizar durante la campaña distintas manifestaciones a favor de la fórmula Ibarra-Mauricio Macri.

Los socios de Boca Juniors que se encontraban dentro de una carpa repudiaron el arribo del presidente Javier Milei, quien también se acercó a La Bombonera para votar en las elecciones.

Al caminar por las instalaciones de la cancha, el jefe de Estado fue repudiado por una considerable cantidad de socios, teniendo en cuenta -entre otras cuestiones- su idea de introducir la sociedades anónimas en el fútbol, fogoneado por periodistas de estrechísimo lazo con el PRO.

Un espanto! Todo armado, esperándolo para el escrache! Eso es Boca hoy! En realidad eso es Boca hace 4 años. Abrazo Pablo y mi solidaridad con @JMilei

El presidente tuvo mucho coraje al presentarse sabiendo el clima hostil y orquestado que lo aguardaba. https://t.co/t8AojuQFN3 — Martin Liberman (@libermanmartin) December 17, 2023

Milei había señalado que perdió la pasión cuando “el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

“Era de Boca hasta que el señor Daniel Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada”, había planteado.

Ante el rechazo que generó la figura de Milei en la Bombonera, Macri bramó: “Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca, cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club”.

Pese a que no emitió palabra del drama climático que sufre la República Argentina, el expresidente sí tuvo tiempo para dar cuenta que “lo que vimos, lamentablemente, es lo que viene pasando hace cuatro años con Boca”.

Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca, cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club. Lo que vimos, lamentablemente,…

“Espero por el futuro y el bien de nuestro club que hoy termine”, finalizó Macri.