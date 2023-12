La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, resaltó el desempeñó de las fuerzas de seguridad durante la primera movilización piquetera en la presidencia de Javier Milei.

“Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años”, destacó Bullrich.

En conferencia de prensa, la funcionaria confirmó el cumplimiento del protocolo de orden público para evitar cortes de tránsito.

“No se cortó la 9 de Julio, no se cortó el Puente Pueyrredón, no se cortó el Metrobus, accesos y rutas; la gente puedo ir a su trabajo con tranquilidad, y circular sin problemas”, ilustró.

Y continuó: “Hoy lo manifestantes no llevaron palos, piedras ni estuvieron encapuchados. No vinieron en colectivos porque iban a ser revisados. Tampoco hubo niños en la manifestación, no se usaron los niños como escudos humanos, algo que habíamos pedido. Se tiene que terminar la participación de los niños en los piquetes”.

Una vez finalizada la movilización en la plaza de la república y con un discurso endurecido, Bullrich aseveró que “se terminó el vale todo”, y habló “del inicio de una nueva etapa”.

“Hago una mención especial para los miles de argentinos que no se dejaron extorsionar: tuvimos más de 10 mil denuncias, y no hubo más porque la capacidad no lo da, que llamaron al 134 para denunciar aprietes y extorsiones. Muchos de ellos han dejado los nombres de las personas que los extorsionan, eso va a tener un canal muy claro de respuesta de parte nuestra y esperamos de parte de la Justicia que actúe”, completó.