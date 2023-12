Adorni ninguneó los cacerolazos: “No llegaron a interiorizarse sobre la filosofía del DNU”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le restó importancia a las manifestaciones espontáneas en rechazo al DNU del presidente Javier Milei y consideró que quienes protestaron en las calles “no llegaron a interiorizarse” sobre la “filosofía” de las medidas.

“Mucha gente, la mayoría, coincide con lo que estamos haciendo, fueron hace 30 días las elecciones. Hay gente que no está de acuerdo con lo que hacemos, quien entienda que esto no está bien, se manifiesta en contra”, matizó.

Acto seguido, disparó: “Es un DNU que ha llevado horas leer, que un minuto después haya habido estas expresiones de desacuerdo… no están muy al tanto de lo que plantea”.

Así las cosas, el portavoz evaluó que los cacerolazos en los barrios porteños y del Gran Buenos Aires no configuraron “una manifestación” sino “algunas expresiones en determinados lugares de quienes, tal vez, no llegaron a interiorizarse sobre la filosofía del decreto”.

“El presidente Milei, los ministros y todos los que pertenecemos a este gobierno, entendemos que el problema de la Argentina radica en 100 de años de decadencia y dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar como el déficit fiscal que es el principal problema de todo el resto de los desastres económicos que han devenido en la Argentina”, expresó.

Y recalcó: “De allí el paquete de medidas urgentes que se aplicaron hace unos días. Entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones y trabas en leyes y normativas que le ponen freno a la Argentina en materia de desarrollo y futuro. El DNU tiene el objetivo de empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le ha hecho tanto daño a la Argentina y que nos hizo daño a todos”.

“Argentina es un país que hace muchísimos años no crece, al menos una década que no genera empleo, tenemos 15% menos de PBI per Cápita que hace desde el 2011, está detenida en este no crecimiento significa cada vez más pobreza y subdesarrollo”, prosiguió el funcionario.

“Entendemos que la política no puede digitar nuestras vidas. Un político no puedo decidir por nosotros qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar, en que invertir o no invertir y esta es nuestra filosofía: terminar con las decisiones que deben ser nuestras que hoy están hasta ahora en manos del Estado”, reflexionó.

Finalmente, manifestó que “el espíritu de este DNU, termina con esta idea de que un político tiene que indicarnos que es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Las decisiones tienen que ser propias y no digitadas por el burócrata de turno. En línea con esta filosofía es que estuvo diseñado el DNU y el resto de la política que se implemente en el gobierno del presidente Milei porque es decisión del presidente que todos seamos cada vez más libres”.

En otro orden de cosas, reveló que el Gobierno nacional enviará la factura del costo del operativo que aplicó por primera vez el protocolo de mantenimiento del orden público a las organizaciones piqueteras que movilizaron.

Asimismo, aseguró que las denuncias contra dirigentes y punteros políticos recopiladas en la línea 134 por parte de beneficiarios sociales, tendrán consecuencias legales.

“Va a haber consecuencias. Estamos en el proceso de identificación y se procederá sobre ellos a hacer recaer el peso de la ley y en caso de que sean beneficiarios de planes, a quitárselos como se ha prometido”, cerró Adorni.