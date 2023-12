Según Daer, el DNU de Milei “no tiene ni necesidad ni urgencia”

El titular de la CGT, Héctor Daer, anticipó que este viernes se anunciarán medidas sindicales en relación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei dio a conocer este miércoles por la noche en cadena nacional, y que motivó una serie de cacerolazos en diferentes puntos del país, fundamentalmente en el AMBA.

“La lectura de los anuncios de ayer es que el Presidente rompió todo lo que tiene que ver con los valores republicanos e institucionales y con lo que establece la Constitución Nacional”, dijo el gremialista de la Sanidad en las puertas del Congreso, en el marco de un encuentro allí organizado.

Daer agregó que “después de las 18 horas” de este mismo jueves “vamos a anunciar” las medidas que decidamos tomar, y no descartó la eventual realización de un paro general: “El paro, la movilización y la acción judicial son las posibilidades”, expuso.

"La medida que tomó el presidente es ilegítima y el DNU no tiene ni necesidad ni urgencia"



Héctor Dáer contó que "a las 18 se reunirá la CGT para definir los pasos a seguir" y sostuvo: "El paro, la movilización y la acción judicial son algunas de las posibilidades". pic.twitter.com/nLn30u4EVh — Corta 🏆 (@somoscorta) December 21, 2023

“La medida que tomó el presidente es absolutamente ilegítima con la emisión de un DNU que no tiene ni necesidad ni urgencia en todo lo que interpreta”, subrayó el sindicalista, quien tuvo un pequeño contrapunto con un periodista de TN respecto de la inacción de los 4 años anteriores, durante el Gobierno de Alberto Fernández.

“Durante cuatro años no se tocaron derechos, no se regala Aerolíneas, no se privatizan las empresas públicas, no se destruye el salario a partir de una devaluación vergonzosa, que es una transferencia de recursos a los que más tienen… a partir de ayer no solo hay un ajuste devaluatorio impresionante, sino que se están destruyendo las instituciones republicanas que tienen que ver con el ejercicio democrático del funcionamiento legislativo”, señaló.

Y concluyó: “No es solo el movimiento obrero, acá hicieron pelota el Instituto de Vitivinicultura, y yo quiero saber qué van a hacer gobernadores aliados de Milei, como el de Mendoza (Alfredo Cornejo) o el de San Juan (Marcelo Orrego), acá hay un montón de sectores de la sociedad argentina que están afectadas”.