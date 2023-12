“Una mezcla entre dictadura y menemismo”

La exministra de Economía, Felisa Miceli, no se mostró sorprendida por la magnitud del DNU anunciado por el presidente Javier Milei, dado que “ya desde la campaña electoral había un equipo dirigido por Federico Sturzenegger que contaba con la participación de estudios jurídicos privados” trabajando en ello.

“Esto es una parte de todo lo que se estuvo trabajando, porque hay capítulos impositivos que van a ir al Congreso y otras reformas que también forman parte de esta transformación, de este shock para reestructurar a la sociedad argentina como la conocemos hasta ahora. Así que no me sorprendió ni el tamaño ni los temas. Algunos, incluso, fueron abiertamente publicados con anticipación”, acotó.

En cuanto al DNU en sí, planteó que “al ser tan abarcativo, no se termina de entender la necesidad y urgencia de muchas de las cosas que contiene. Va a ser objeto de judicialización, no por las partes o el total, porque para eso existe el Congreso de la Nación y sus debates para escuchar la posiciones de las partes antes de sacar un ley cosa que aquí no fue realizada”.

“Hay que leerlo con detenimiento pero las primeras conclusiones que uno ve apuntan, desde lo formal, a que este DNU es abusivo, antidemocrático y le otorga la suma del poder público al Presidente y al Poder Ejecutivo”, alertó Miceli en declaraciones a Radio Perfil.

En cuanto a la intensa jornada del miércoles, precisó que “a la tarde vimos el accionar que tuvo la Gendarmería que entró a los colectivos a pedir los DNI a la gente, lo cual nos lleva a la época de la dictadura; y también, a la noche, lo vimos a Javier Milei sentado como (el dictador Jorge Rafael) Videla mientras anunciaba sus medidas. Impresiona muy fuertemente esta mezcla de dictadura y menemismo que estamos viviendo en Argentina”.

Por otra parte, en la faz económica, manifestó que “con las medidas de devaluación y las que se tomaron con anterioridad al DNU, algunos cálculos, muy preliminares, implican que la inflación para el año que viene va a estar en el doble de lo que fue en el año 2023”.

“Va a haber una caída del producto bruto de entre el 5 y 6 %, aproximadamente, por la recesión que se va a producir debido a la reducción del mercado interno, la caída de los salarios reales y el empleo”, anexó.

Así las cosas, “no son buenas las predicciones para el año próximo. Esta combinación de inflación con estancamiento, la estanflación, que el Presidente ya avisó que se iba a producir, ya empezó a generarse. Así que, el año próximo va a ser muy difícil para todos los argentinos y argentinas”.