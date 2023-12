Feroz entradera a una abogada en La Plata: Golpeada y amenazada por tres delincuentes

Una abogada de 61 años de edad sufrió un violento robo mientras miraba televisión de madrugada en su dormitorio, momento en que tres delincuentes armados y con guantes irrumpieron en su casa de Tolosa.

El hecho de inseguridad ocurrió en una vivienda de la calle 525, entre 13 y 14 de la mencionada localidad del partido de La Plata, a donde los malvivientes se metieron por la ventana del comedor: dos de los tres ingresaron a la habitación para encañonar, amenazar de muerte y golpear a la víctima, con el objetivo de robarle.

La abogada resultó con lesiones y, en medio de tensos momentos, indicó dónde tenía los ahorros. Los asaltantes se apoderaron de una suma de dinero, de la que no trascendió la suma, joyas y una consola de juegos Play Station.

Como el sistema de alarma se activó por los movimientos y comenzó a sonar, los delincuentes apresuraron el paso y se dieron a la fuga.

La mujer pidió entonces ayuda al servicio de emergencias 911 y personal policial del Comando de Patrullas de La Plata se presentó en la finca.

Los policías convocaron a una ambulancia del SAME al enterarse de que la abogada había sido golpeada, y el personal médico confirmó que las heridas no eran graves y resolvieron que no era necesario un traslado a un hospital.

La mujer, en shock, solo pudo precisar que los ladrones habían actuado con guantes y no pudo determinar por dónde ni cómo se alejaron del lugar.

En el caso tomó intervención el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 11º y la UFI Nº 9 de Autores Ignorados del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino.

La mujer recibió contención por parte de los uniformados y los peritos de la Policía Científica buscaron huellas de los intrusos en la vivienda. También analizan las cámaras de seguridad de la zona con el fin de dar con la identidad de los asaltantes, en el marco de una causa caratulada como “robo agravado”.