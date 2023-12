Abdala y el DNU: “Si se discute cada coma, se nos pasa la fecha del Gobierno”

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, negó que Javier Milei sea un “títere” de Mauricio Macri, al tiempo que sostuvo que el DNU presentado por el jefe de Estado “es coherente con lo que se planteó en campaña”.

En cuanto a su alejamiento del PRO, aclaró que se fue porque no fue respetado. “Me ningunearon. Ellos querían representantes, no dirigentes. Y yo siempre he sido un dirigente; tengo y valoro mi dignidad y mis ideas. Los ayudé a fundar el PRO y me merecía volver a ser su presidente”, expuso.

En cuanto al rol de Macri, sostuvo que “acompañó entre la general y el ballotage” y “fue útil el apoyo de ese sector de Juntos por el Cambio y que continúa a través de algunos hombres y mujeres que participan del Gabinete”.

“Y a partir de ese apoyo hay un reconocimiento noble de Milei que está haciendo un gobierno de unidad nacional, porque ha convocado no solo al PRO, sino a peronistas, radicales”, acotó el segundo en la línea de sucesión presidencial.

Por otra parte, consignó en declaraciones a Clarín que “el DNU es coherente con lo que se planteó en la campaña. Argentina tiene la urgencia de empezar a tomar muchas medidas cuanto antes para empezar a poner al país de pie. Si no tomás las decisiones en el momento indicado más difícil va a ser salir de esta situación. El eje central está en desregular la actividad económica”.

“Sabemos que nuestra tarea es ardua, difícil y que hay que interactuar con todos los actores de la actividad política. Cada decisión que tomemos tendrá gente que acompañe y otros que no lo hagan. El mandato popular que recibimos en la elección es poner a la Argentina de pie y para que eso ocurra el punto de partida es ahora”, acotó.

Luego indicó que “recibimos un país en llamas, endeudado, y hay que destrabar la economía rápidamente. Todas las medidas que se tomaron son de necesidad y urgencia. Argentina urgentemente necesita tener en claro a dónde va”.

“Todos los temas que nosotros tocamos van a traer cola, si se discuten por separado y cada coma vamos a estar cuatro años discutiendo y se nos va a pasar la fecha del gobierno. Creo que proclamar la idea de la libertad, que la gente pueda empezar a trabajar, a resolver los temas, que el Estado le saque el peso a la economía realmente es urgente. Salir de la pobreza, terminar con el tema de la inseguridad, terminar con el desendeudamiento. Era urgente el cambio antes que seguir con la continuidad”, sentenció el legislador puntano.